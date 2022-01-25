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佛洛伊德遭跪頸案 3警「見死不救」開審

編譯洪毅╱綜合24日電
轟動一時，引發社會震盪的明州員警虐殺非裔佛洛伊德一案，24日在明州聯邦法庭開審，被告是三名前員警昆恩(左起)、萊恩、及邵都，被依侵犯佛洛伊德人權而受審。(美聯社)
轟動一時，引發社會震盪的明州員警虐殺非裔佛洛伊德一案，24日在明州聯邦法庭開審，被告是三名前員警昆恩(左起)、萊恩、及邵都，被依侵犯佛洛伊德人權而受審。(美聯社)

明尼亞波利斯非裔佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭前警察沙文(Derek Chauvin)壓頸致死案，繼沙文殺人罪成立後，其餘在場的三名警察也同樣面臨聯邦指控，檢方指責他們「就這樣在旁邊看著佛洛伊德慢慢死去」；全案24日開審。

三名受到聯邦檢方指控的警察為昆恩(Alexander Kueng)、萊恩(Thomas Lane)、邵都(Tou Thao)；三人因身為政府執法人員而被控侵犯佛洛伊德人權。

司法部民權局檢察官莎曼紗‧崔佩爾(Samantha Trepel)24日在法庭上說：「三名受過急救訓練的被告，在佛洛伊德被沙文『慢慢殺害』的分分秒秒，就這樣站在、或跪在沙文旁邊，而不是挺身保護他。」

現場畫面顯示，佛洛伊德遭到遭到沙文跪壓的時間長達九分半，大口喘氣、呼吸困難；這段期間，昆恩跪壓在佛洛伊德的背上，萊恩抓住佛洛伊德的腿部，邵都則站在附近阻止旁觀者進入現場。

轟動一時，引發社會震盪的明州員警虐殺非裔佛洛伊德一案，24日在明州聯邦法庭開審。...
轟動一時，引發社會震盪的明州員警虐殺非裔佛洛伊德一案，24日在明州聯邦法庭開審。(美聯社)

昆恩的辯護律師普朗克特(Tom Plunkett)反駁表示，沙文是昆恩及萊恩的訓練官，對他們兩人的職業前途有重大影響力，並指明市警局對干預同仁過當執法的培訓不足，以及兩人尚未受過警局有關頸部壓制的培訓等。

普朗克特還說，昆恩曾提醒沙文「他已摸不到佛洛伊德的脈搏」；萊恩的辯護律師格雷(Earl Gray)則說，萊恩當時曾提醒壓頸以外的壓制方式，但遭拒絕。

普朗克特及邵都的辯護律師保羅(Robert Paule)均表示，檢察官若要指控被告侵犯民權，必須證明三人「故意侵害佛洛伊德的人權」才能成立；保羅還提到，佛洛伊德疑似襲警的行為並未被現場畫面拍攝到。

明州聯邦助理檢察官莎曼莎‧貝慈24日向陪審團陳述三名員警坐視殺人。(美聯社)
明州聯邦助理檢察官莎曼莎‧貝慈24日向陪審團陳述三名員警坐視殺人。(美聯社)

崔佩爾則說，現場畫面顯示佛洛伊德遭沙文跪壓的時候，邵都還語帶嘲諷地跟旁觀者說：「這就是為什麼不應該吸毒」；至於摸不到脈搏的昆恩，其實從未真正叫沙文停止跪壓佛洛伊德過，甚至在知道已摸不到脈搏後，還繼續跪壓在他的背上。

三名前警察除受到聯邦指控受審外，也遭到明尼蘇達州檢方指控參與協助佛洛伊德之死。

佛洛伊德 警察 檢察官

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