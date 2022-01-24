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桑德斯籲拜登分拆重建法案 批共和黨「逍遙法外」

編譯洪毅／綜合23日電
聯邦參議員桑德斯抨擊共和黨在國家重要議題上「逍遙法外」，只管「一路笑到選舉日」。（路透）
聯邦參議員桑德斯抨擊共和黨在國家重要議題上「逍遙法外」，只管「一路笑到選舉日」。（路透）

拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better)支出法案卡關，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)23日抨擊，共和黨在國家重要議題上「逍遙法外」，只管「一路笑到選舉日」；另一方面，桑德斯也建議應考慮將法案「分拆表決」，以昭公信。

桑德斯23日在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)上表示，「重建美好未來」支出法案送到參院之後，當前的形勢形同是讓共和黨「逍遙法外」。

桑德斯說：「他們(共和黨人)完全不願投票」，「如果他們真的不希望降低處方藥價，不希望擴大聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，不希望促進兒童照護，不希望解決住房問題」。

桑德斯還劍指民主黨內對支出法案有疑慮的參議員，指共和黨人參與投票，還能讓曼欽(Joe Manchin)、席納瑪(Kyrsten Sinema)等人決定自己最終要「站在何方」。

桑德斯說：「讓我感到非常困擾的是，共和黨不願為法案投下任何一票，只管一路笑到選舉日」，「他們不向外界表明自己的立場，這件事必須改變。」

桑德斯在節目中強調，支出法案中的許多項目得到民眾普遍支持，呼籲參院應該要將法案的議題「拆分投票」，例如社會政策支出，應對氣候變遷等項目，分別讓參議員投票表決，讓所有參議員都必須向外界表明自己的立場。

桑德斯表示：「當一切撥雲見日時，就能清楚參院該站在何方」，「我相信我們能在至少一些議題上，得到超過50票的支持」，然後民主黨人接著可以按照投票結果，將各項得到普遍支持的議題拼湊起來，重新完成一個新的法案，其規模依然宏大。

拜登政府另一項卡關重要議題是投票權法案；桑德斯在節目上表示，他認為亞利桑納州民主黨部決議以不願廢除阻撓該法案的議事程序為由，譴責席納瑪的決定是「完全正確」的，因為法案阻止一些州提高投票難度，「保護美國民主是至為重要的」。

桑德斯 投票 共和黨

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