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拜登非裔支持率從9成跌到6成 選民：上任後一事無成

編譯柯立偉／綜合23日電
拜登的投票權法受挫，他的非裔族群支持率明顯下跌。圖為一名非裔國會議員在討論投票權法案時，戴著印有「投票」字眼的口罩。（Getty Images）
拜登的投票權法受挫，他的非裔族群支持率明顯下跌。圖為一名非裔國會議員在討論投票權法案時，戴著印有「投票」字眼的口罩。（Getty Images）

拜登總統上任一年以來，不只整體支持度下降，連身為最大票源的非裔族群支持率也有明顯跌幅；根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)民調結果，拜登總統就任前六個月的非裔支持度高九成，但如今此一數字只剩下六成。

全國有色人種協進會(NAACP)顧問哈特(George Hart)表示，拜登總統的所作所為令人非常失望；他說：「我不只困惑，更多的是生氣；明明就任總統到現在這麼多的時間，他卻一事無成，我們這些當初投票給他的非裔在承擔他當選總統的政治後果。」

另一名非裔林肯(Travis Lincoln)對於拜登的指控就更具體，說他把非裔當成選票提款機；林肯直言：「他競選時喊出的口號讓大家相信他是真的為非裔著想，但事實卻非如此；比如說投票權法案，由於共和黨的反對，這部法案註定要失敗；既然如此，為什麼不把時間花在拜登競選時提過，現在卻尚無作為的消除毒品犯罪問題上？」

提倡非裔政治參與的非營利組織「擴大行動」(Amplify Action)創辦人佛雷澤-蓋恩斯(Ra Shád Frazier-Gaines)說：「非裔的支持是拜登所以當選的原因，但我不覺得他有任何一次曾經推出什麼政策真誠地向非裔說聲謝謝。」

佛雷澤-蓋恩斯並指出：「拜登是任命了很多很有才華的非裔擔任政務官沒錯，但這沒辦法讓全國每一位非裔都能吃上一頓飽餐。」

這些看法嚴格來說只占整體非裔的四成，還不是非裔的主流態度，但卻為年底的期中選舉敲響一記警鐘。

另一名支持拜登總統的非裔布羅德斯(Dennis Brothers)說：「我覺得總統的政策推行的還算順利，只是進展的不夠快，例如免除學貸的政策還沒落實；此外我覺得在接下來三年中，拜登應將施政主軸放在非裔最關心的幾件事上，例如警務改革；我不是說他沒努力，但還是希望能再快一點。」

非裔 拜登 投票

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