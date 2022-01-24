報稅季今登場 人力少+積案多 國稅局籲最好電子報稅

2022年報稅季24日啟動，國稅局因為疫情關係，案件積壓嚴重，鼓勵納稅人使用電子報稅。圖為馬里蘭州居民密勒21日在家中準備上網報稅。(美聯社)

報稅 季節24日展開，國稅局 (IRS)人員短缺，各種疫情相關計畫卻導致工作量爆增，增加數以10億計預算的法案仍在國會卡關，屋漏偏逢連夜雨之下，納稅人今年報稅恐將面臨挑戰。美聯社報導，今年納稅人報稅將出現作業延誤，因為稅務人員到現在仍未完成2020年報稅案件的處理。今年報稅季是自1月24日到4月18日。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)21日便說，國稅局目前積案數量極為龐大，國稅局提供的客服品質「並不是美國民眾值得擁有的」。她說，國稅局本來就缺乏因應平常時期作業量的足夠資源，「更不用說正值疫情期間」。

莎奇表示，國稅局面臨問題早在拜登政府上台前就存在，希望民眾體諒被積案壓垮的國稅局員工。她說，改善問題需要時間，希望民眾了解國稅局真的需要更多經費。

2022年報稅季24日啟動，國稅局因為疫情關係，案件積壓嚴重，鼓勵納稅人使用電子報稅。圖為華府國稅局總部。(路透)

國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig)本月稍早已經表示，今年納稅人報稅時，國稅局在許多領域將無法達到以往的服務量。

根據國稅局最新統計資料，2020會計年度當中，國稅局完成了2億4000多萬件報稅處理，發放退稅 累計約達7360億元，其中有2680億元為紓困款項；這段期間裡，打電話給國稅局或造訪國稅局各地辦公室的民眾，累計約有5950萬人次。

美利堅大學(American University)會計及稅務教授威廉森(Donald Williamson)指出，納稅人在2022年當中遇到的國稅局作業延遲，可能上看「好幾周」的時間。他說，這個問題可以怪罪在國會或國稅局頭上，「我覺得他們有在設法做出對的事情，只不過問題變得越來越複雜」。

威廉森說，對於這個報稅季節，建議納稅人盡早申報，「最好明天就開始動手，或者請教專業人士幫忙」。

2022年報稅季24日啟動，國稅局因為疫情關係，案件積壓嚴重，鼓勵納稅人使用電子報稅。報稅專家提醒納稅人不必為第三張紓困支票付稅。(美聯社)

他也表示，納稅人最好採取電子報稅，如果估計退稅金額有數萬元的民眾，則要有心理準備耽擱時間可能拉長。他表示，最容易出現延誤的是紙本報稅的案件以及修改稅表(amended returns)。

過去兩年，報稅截止期限都因為疫情緣故而延後，但今年是否也將照辦，目前無法確知。

今年納稅人報稅需要注意的項目包括，符合領取兒童抵稅福利(child tax credit)資格並已領到款項的民眾，報稅時拿到的退稅金額看起來相比往年為低。有資格領取疫情紓困支票但卻沒收到的民眾，報稅時可以列舉申請「紓困退稅抵免」(recovery rebate credit)。