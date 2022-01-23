居家檢測劑免費登記專線 提供150種以上語言服務

在聯邦居家檢測 試劑免費登記專線正式開通之際，郵政局也已開始寄出民眾登記索取的新冠居家檢測劑。

白宮 指出，這條專線號碼為：1-800-232-0233；服務時間為美東時間每天上午8點到午夜12點，專線也提供150種以上語言服務；每一個住宅地址僅限訂一次，共四份居家檢測試劑。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)宣布COVIDtests.gov網站18日開通，20日即開始出貨，他表示：「郵政服務運作得相當快速，檢測試劑一到他們就馬上包裝、運送，目前已經有幾千萬檢測試劑送達，這次是全體總動員。」

拜登政府因未在omicron變種病毒疫情 爆發前事先採購足夠的檢測試劑而飽受批評，白宮表示訂單出貨時間約需7至12個工作天。

本次發送免費檢測試劑對象以「最脆弱的美國人民」為優先，每日訂單的前20%寄送對象為聯邦政府評定社會脆弱度指數(Social Vulnerability Index)較高的地區。

白宮新冠疫情顧問韋柏(Cameron Webb)表示：「我們希望確保這些社區能在許多方面排在第一位，而非事後才有所行動，這是邁向公平的正確方向。」