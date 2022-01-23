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輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

他未打疫苗染疫重症 醫院欲拔管 妻「救下」轉診竟病逝

編譯柯立偉／綜合22日電
新冠重症病人住院，誰有權決定是否拔管，引起辯論。圖為康州哈特福醫院急診室正搶救新冠病人。(Getty Images)
新冠重症病人住院，誰有權決定是否拔管，引起辯論。圖為康州哈特福醫院急診室正搶救新冠病人。(Getty Images)

明尼蘇達州現年55歲的未接種疫苗男子奎納(Scott Quiner)去年10月間因新冠肺炎重症被送入肯拉皮德慈善醫院治療(Mercy Hospital in Coon Rapids)，一直靠呼吸器維持生命。至本月11日，院方不顧奎納妻子反對，告知將於兩日內移除呼吸機，引發一連串關於病人自主權的法律訴訟；最終奎納的妻子成功「救下」奎納，將他送往德州某醫院繼續治療，但奎納22日病逝在醫院。

紐約時報報導，院方並未在提交給法院的文件中詳述取下奎納呼吸器的具體理由，只說此決定是基於「現有科技的最佳判斷」，認為繼續治療對奎納並無益處；奎納的妻子則指出，奎納除了肺以外，其他器官仍然正常運作，拔除呼吸器無異於謀殺；她說：「我是奎納的醫療代理人，有權在他無法自己做出醫療決定時代為決定，我不懂為什麼院方一定要殺了我丈夫？」

米歇爾哈姆林(Mitchell Hamline)法學院醫事法暨生物倫理學教授波普(Thaddeus Pope)表示，有權決定如何進行醫療行為的順序是病患本人、其指定之代理人，最終才是醫院；但明州法律確有規定，當院方認為病患指定之代理人所做出的決定不符合患者最大利益時，得請求法院推翻。

北中央大學教授瑪麗．格羅爾(Mary Groll)則說，如果病患已明顯腦死，醫療決定權無疑在院方身上，但如果仍有恢復正常生活的可能，醫生就必須尊重患者及家屬的意願。

此外，這起案件也凸顯拒打疫苗者與醫院間的緊張關係。由於各種疫苗陰謀論滿天飛，很多拒打疫苗的民眾認為疫苗是「毒針」，非得到住院甚至瀕死才懊悔相信謊言；但站在醫院的角度，正因為一些人的固執嚴重排擠醫療資源，如明州的重症監護室目前只剩1%的量能，導致醫院某種程度上對於拒打疫苗的重症患者欠缺同情心。

每日郵報報導，奎納被轉移到德州醫院後情況曾有好轉跡象；家庭律師瑪喬莉‧霍斯滕說，奎納兩天前和女兒通話時還很清醒，後來便陷入昏迷。

疫苗 明州 德州

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