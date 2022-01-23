我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

全美6900萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

編譯洪毅／綜合22日電
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)
新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

美國遭逢新冠肺炎疫情21日滿兩年，國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導指出，不論是疫情的嚴重程度，抑或是過去兩年來的各種疫情發展軌跡，都是跌破幾乎所有公衛人士的眼鏡；而展望未來可能也將會是如此。

已知第一名美國染疫者在2020年1月15日從中國武漢市抵達美國，聯邦疾病防治中心(CDC)1月21日公開確認這名患者感染新冠肺炎，是美國第一例已知的新冠病例。

CDC當時已發布「有新種冠狀病毒在武漢出現」的預警，該名染疫者的消息證實後，CDC表示此病毒的「風險尚低」；前總統川普也說：「一切都在控制之中，都會沒事的」。

但是到2020年1月31日，國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)發布了所有人最擔憂的事情：新冠病毒可以無症狀傳染；CDC也在之後證實，早在去年12月底，新冠病毒就已在西岸出現。

到2020年2月底，CDC官員南西‧梅森尼爾(Nancy Messonnier)表示，病毒在美國已進入社區傳播，邊境管控已無濟於事，問題只剩下「會有多少人染上重病」。

隨著疫苗的推出及對治療的掌握，疫情在春季大幅減緩，看似有一線曙光；當時拜登總統曾在國慶日說：「距離戰勝疫情的日子已接近至前所未有的地步」。

但是之後的Delta變種病毒，到現在的讓疫情不斷翻倍增加的Omicron病毒，跌破幾乎所有科學界、公衛界學者，還有各級政府官員的眼鏡。

如今，全美超過6900萬人染疫，超過86萬人病歿，這是2020年時幾乎沒有人可以預料到的數字。

展望未來，現在公衛界沒有肯定的答案；傳統的理論認為，當病毒變種到容易傳播時，也代表病毒的致病力正在下降。

但是賓州州立大生物教授卡特里奧娜‧謝伊(Katriona Shea)表示，可以有許多理由說明此理論在Omicron病毒上將不成立，例如其高度的變種，表明新冠病毒本身或許可有千變萬化的演變型態。

目前全美病例數已有下降跡象，謝伊的團隊也預測，疫情將在本月底前達到高峰，但是到4月2日之前，全美可能還會有1萬6000人到9萬8000人病歿，這是「最樂觀」的預測。

疫情 CDC 武漢

上一則

冬奧遭抵制 中國聘西方公關找網紅宣揚形象

下一則

留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色

延伸閱讀

抗擊疫情我們做得到

抗擊疫情我們做得到
CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非

CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非
Omicron非最終變種 中衛健委：「動態清零」是最佳選擇

Omicron非最終變種 中衛健委：「動態清零」是最佳選擇
CDC：未接種長者 住院風險高50倍

CDC：未接種長者 住院風險高50倍

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道