全美6900萬確診…CNBC：2年來疫情難料 未來可能也是

新冠病情已爆發兩年多，過去和未來的走勢仍然不可測。圖為醫護人員拿著PCR檢測劑為病人作檢測。(Getty Images)

美國遭逢新冠肺炎疫情 21日滿兩年，國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導指出，不論是疫情的嚴重程度，抑或是過去兩年來的各種疫情發展軌跡，都是跌破幾乎所有公衛人士的眼鏡；而展望未來可能也將會是如此。

已知第一名美國染疫者在2020年1月15日從中國武漢 市抵達美國，聯邦疾病防治中心(CDC )1月21日公開確認這名患者感染新冠肺炎，是美國第一例已知的新冠病例。

CDC當時已發布「有新種冠狀病毒在武漢出現」的預警，該名染疫者的消息證實後，CDC表示此病毒的「風險尚低」；前總統川普也說：「一切都在控制之中，都會沒事的」。

但是到2020年1月31日，國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)發布了所有人最擔憂的事情：新冠病毒可以無症狀傳染；CDC也在之後證實，早在去年12月底，新冠病毒就已在西岸出現。

到2020年2月底，CDC官員南西‧梅森尼爾(Nancy Messonnier)表示，病毒在美國已進入社區傳播，邊境管控已無濟於事，問題只剩下「會有多少人染上重病」。

隨著疫苗的推出及對治療的掌握，疫情在春季大幅減緩，看似有一線曙光；當時拜登總統曾在國慶日說：「距離戰勝疫情的日子已接近至前所未有的地步」。

但是之後的Delta變種病毒，到現在的讓疫情不斷翻倍增加的Omicron病毒，跌破幾乎所有科學界、公衛界學者，還有各級政府官員的眼鏡。

如今，全美超過6900萬人染疫，超過86萬人病歿，這是2020年時幾乎沒有人可以預料到的數字。

展望未來，現在公衛界沒有肯定的答案；傳統的理論認為，當病毒變種到容易傳播時，也代表病毒的致病力正在下降。

但是賓州州立大生物教授卡特里奧娜‧謝伊(Katriona Shea)表示，可以有許多理由說明此理論在Omicron病毒上將不成立，例如其高度的變種，表明新冠病毒本身或許可有千變萬化的演變型態。

目前全美病例數已有下降跡象，謝伊的團隊也預測，疫情將在本月底前達到高峰，但是到4月2日之前，全美可能還會有1萬6000人到9萬8000人病歿，這是「最樂觀」的預測。