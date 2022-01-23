留多少算多少…拜登放棄重建法案拚全過 不當磋商角色

拜登政府認清現實，「重建法案」所有項目不可能都在國會通過，準備改變策略，法案內容能留多少算多少。(路透)

拜登 總統本周改以新策略推動「重建美好未來法案」，認清此案無法全部通過，「能留多少留多少」，並不再擔任主要磋商角色；紐約時報則分析說，拜登調整策略，等於坦承上台以來與國會積極互動的領導統御並未達到目標。

國會山報(The Hill)報導，拜登在社會開支與氣候變遷項目中退讓，成為民主黨 讓此案過關的代價與轉機，部分人以期中選舉的出發點考量，認為就算只有一部分的法案內容得以過關，也好過全案胎死腹中。

拜登日前表示，「在我看來，顯然可能要分拆(法案)。」

民主黨溫和派智庫「第三條道路」(Third Way)執行政策副主席柯斯勒(James Kessler)說：「這就像是延長賽，大家原本希望這件事在上月搞定。」

拜登擁有30年聯邦參議員資歷，他入主白宮時承諾將以有別於過去大多數總統的手段與國會互動。不過，執政屆滿周年之際，拜登重大施政卻在國會卡關。紐時分析，拜登已開始調整策略，等於坦承上台以來的領導統御並未達到目標。

多名白宮資深顧問透露，拜登將不再參加與民主黨國會議員之間的每日磋商，因為這些協商讓拜登顯得無能，沒辦法讓重大政策獲得進展。消息人士說，拜登將以「重新設定」的方向改變行程安排，要把重心放在身為總統的領導權，而不是浪費時間困於一連串國會角力當中。

報導指出，白宮顧問團本周當中草擬了四份內部策略備忘錄，說明了拜登3月1日在國會發表「國情咨文」演說前的各種轉變：拜登將在期中選舉前加大力道批評共和黨，以便為民主黨候選人拉抬選情；拜登造訪全美各地的次數將增加，以便有更多機會與選民面對面互動；對於上台迄今已完成的重大計畫，拜登將加強說明，而非聚焦希望國會通過的法案為何。

拜登在19日的白宮記者會 上說：「民眾不希望我當一個總統兼參議員。大家希望我好好當總統，讓參議員們好好當參議員。」

紐時指出，對於拜登來說，如此公開表述頗為惹人注意，畢竟他在政壇縱橫將近半世紀，從德拉瓦州聯邦參議員一路晉升為副總統，當選總統後的執政首年，拜登常形容政治是一種「可能的藝術」並提及曾參與多項協商。

消息人士說，某些民主黨進步派國會議員日前建議，拜登應發布一連串行政命令，讓在國會卡關的社會政策法案項目得以實現，但白宮顧問團則持保留態度。