羅訴韋德案49周年 白宮承諾：一定捍衛墮胎權
保守派占多數的最高法院準備對已存在近半個世紀的全國墮胎權作出重大改變之後，白宮22日藉著羅訴韋德案(Roe v. Wade)49周年發出聲明，認為由此案而確立的墮胎憲法權利正受到前所未有的攻擊，承諾一定會捍衛它。
白宮的聲明重申堅定維護國民獲得包括生殖保健在內的醫療保健權，並確保不會在婦女平等方面出現倒退。
拜登政府強調支持將羅訴韋德案的判例法典化，並會繼續在「婦女衛生保護法」(Women's Health Protection Act)方面，與國會共同努力。
由於最高法院有可能完全推翻羅訴韋德案所確立的墮胎權，是否保持墮胎合法化的決定權，就落在各州。
目前有20多個州已經有法律禁止或大幅限制墮胎，考慮到羅訴韋德案所確立的墮胎權有可能遭徹底推翻，一些立場保守的州已開始研究仿照德州及密西西比州，對墮胎實行更嚴厲限制
目前最少有七個州可能效法，俄亥俄、阿拉巴馬、奧克拉荷馬、密蘇里、佛州和亞利桑納等州提出了類似的建議。有可能成為2024共和黨總統候選人的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)更公開倡議立法禁止墮胎。
至於民主黨掌政州就可能立法保護計畫尋求人工流產的婦女，例如加州議會今年計畫立法成為墮胎婦女的「庇護所」。
加州民主黨籍州議員皮特里-里斯(Cottie Petrie-Norris)聲言會繼續為生育自由而戰，該州議員於20日提出八項法案保護墮胎權，其他民主黨領導的州可能會效仿。
其中新澤西州是第15個在州法律上明確維護墮胎權的州，但也有其他民主黨州並未完全仿效加州；佛蒙特州可能只會在州憲法中寫入「生殖自主權」；在密西根州，墮胎權利組織要求議會通過修正案，將墮胎權寫入州憲法內。
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