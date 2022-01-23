羅訴韋德案49周年 白宮承諾：一定捍衛墮胎權

保障墮胎權的羅訴韋德案判例，正在最高法院重新審理，引起各方角力。圖為一名示威者在最高法院前面舉起標語牌，要求「別插手」這個案例。(Getty Images)

保守派占多數的最高法院準備對已存在近半個世紀的全國墮胎 權作出重大改變之後，白宮22日藉著羅訴韋德案(Roe v. Wade)49周年發出聲明，認為由此案而確立的墮胎憲法權利正受到前所未有的攻擊，承諾一定會捍衛它。

白宮的聲明重申堅定維護國民獲得包括生殖保健在內的醫療保健權，並確保不會在婦女平等方面出現倒退。

拜登政府強調支持將羅訴韋德案的判例法典化，並會繼續在「婦女衛生保護法」(Women's Health Protection Act)方面，與國會共同努力。

由於最高法院有可能完全推翻羅訴韋德案所確立的墮胎權，是否保持墮胎合法化的決定權，就落在各州。

目前有20多個州已經有法律禁止或大幅限制墮胎，考慮到羅訴韋德案所確立的墮胎權有可能遭徹底推翻，一些立場保守的州已開始研究仿照德州及密西西比州，對墮胎實行更嚴厲限制

目前最少有七個州可能效法，俄亥俄、阿拉巴馬、奧克拉荷馬、密蘇里、佛州和亞利桑納等州提出了類似的建議。有可能成為2024共和黨總統候選人的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)更公開倡議立法禁止墮胎。

至於民主黨 掌政州就可能立法保護計畫尋求人工流產的婦女，例如加州 議會今年計畫立法成為墮胎婦女的「庇護所」。

加州民主黨籍州議員皮特里-里斯(Cottie Petrie-Norris)聲言會繼續為生育自由而戰，該州議員於20日提出八項法案保護墮胎權，其他民主黨領導的州可能會效仿。

其中新澤西州是第15個在州法律上明確維護墮胎權的州，但也有其他民主黨州並未完全仿效加州；佛蒙特州可能只會在州憲法中寫入「生殖自主權」；在密西根州，墮胎權利組織要求議會通過修正案，將墮胎權寫入州憲法內。