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席納瑪反對修改「費力把事拖」 家鄉亞利桑納黨部譴責

編譯洪毅／綜合22日電
聯邦參議員席納瑪因為不支持修改參院議事規則，致使投票權法案胎死腹中，亞利桑納州民主黨委員會決議懲戒她。圖為席納瑪出席國會投票。(路透)
聯邦參議員席納瑪因為不支持修改參院議事規則，致使投票權法案胎死腹中，亞利桑納州民主黨委員會決議懲戒她。圖為席納瑪出席國會投票。(路透)

國會山報(The Hill)報導，亞利桑納州民主黨部(ADP)22日通過決議，譴責該州的聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，理由是她加入共和黨同僚，反對修改「費力把事拖」(Filibuster)冗長辯論的參院議事程序，致使拜登總統大力推動的投票權法案在參院鎩羽。

ADP主席拉奎爾‧德藍(Raquel Terán)在新聞稿中表示，ADP的組成多元包容，接納不同的政策觀點，「但是在費力把事拖及捍衛投票權的優先性上，ADP的立場至為明確」，「在年代久遠的議事程序及保護亞利桑納投票權間，必須選擇後者。」

德藍接著表示，固然席納瑪過去推動紓困、基礎建設法案有很大的貢獻，但是不取消費力把事拖的影響層面「太大、太深」；因此，縱然無人樂意此舉，但是ADP執行委員會仍決定，因為席納瑪未能致力於保障民主體系，而正式予以譴責。

投票權法案立法為國會民主黨人目前的優先要務，以反制部分共和黨占優勢的州拉高投票難度的規定；參院共和黨人可動用費力把事拖讓其難以立法，若要推翻費力把事拖，需60席參議員同意，但民主黨無法得到足夠的共和黨人支持。

因此，民主黨人又把焦點轉到費力把事拖上，主張應取消此議事程序，但是席納瑪和西維吉尼亞州民主黨同僚曼欽(Joe Manchin)反對；席納瑪日前在參院重申支持投票權法案，但反對取消費力把事拖，理由是美國的政治分歧已經太嚴重。

席納瑪在演說中表示：「關於60席門檻的討論，凸顯國家面臨層面更廣的挑戰，而我不會支持可能會惡化國家分歧的個別舉措。」

去年9月，ADP就曾批評席納瑪有關費力把事拖的論點很「荒謬」；現在ADP表示，他們將會「密切關注」未來席納瑪的投票動向。

聯邦參議員席納瑪因為不支持修改參院議事規則，致使投票權法案胎死腹中，亞利桑納州民...
聯邦參議員席納瑪因為不支持修改參院議事規則，致使投票權法案胎死腹中，亞利桑納州民主黨委員會決議懲戒她。圖為席納瑪(左)與共和黨聯邦參議員柯林斯出席國會投票。(美聯社)

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