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CDC：未接種長者 住院風險高50倍

編譯洪毅／綜合21日電
世衛建議5到11歲兒童接種新冠疫苗，圖為巴西兒童接種。(路透、美聯社)
世衛建議5到11歲兒童接種新冠疫苗，圖為巴西兒童接種。(路透、美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)21日發布最新研究，指雖然新冠Omicron變種病毒創紀錄傳播，但是疫苗、尤其是接種補強針後依然有強大的保護力；例如未接種長者的住院風險，是已接種補強針長者的近50倍。

對疫苗態度較為保守的世界衛生組織(WHO)，現在也開始建議為兒童接種疫苗及為高風險群推薦補強針；世衛的諮詢團隊建議，應將輝瑞疫苗適用擴大至5歲至11歲兒童。

該團隊還建議，第一線醫護工作者、年長者及其他高風險群民眾，應在接種後四至六個月接種補強針；世衛最新的建議讓其與先進國家更為接近，不過與美國等國不同的是，世衛目前仍認無必要為12歲以上青少年接種補強針。

CDC的最新研究蒐集去年11月6日至12月25日間的疫情數據，涵蓋Delta病毒及部分Omicron病毒。研究發現，未接種疫苗的65歲年長者染疫後，其住院風險是已接種補強針的年長者的49倍，50歲至64歲民眾未接種的染疫住院風險則多44倍。

整體而言，50歲以上民眾如果沒有接種疫苗，則染疫住院的風險是已完成接種、但未接種補強針的民眾的17倍；同樣條件下，18歲至49歲民眾的風險是12倍，12歲至17歲民眾的風險則是9倍。

另一項從去年8月至今年1月5日間蒐集的數據顯示，接種補強針後，對染疫住院的保護力逾90%，其中對Delta病毒的住院保護力為82%，Omicron病毒則為94%；至於接種第二劑後六個月，對Omicron病毒的住院保護力只剩57%。

CDC分析全國各地衛生機構的數據還發現，每10萬名接種補強針的民眾，平均每周有149人染疫；至於接種兩劑的民眾，平均每周則有255人染疫。

CDC發布的研究旨在強調補強針的重要性，21日的記者會上，CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)就呼籲所有有資格的民眾應盡速接種補強針；CDC現在還改變措辭，接種兩劑仍是「完成接種」，不過接種補強針者則是「最新接種者」。

但是到目前為止，全國仍有20%的五歲以上人口完全未接種疫苗，是美國新冠疫情的最大風險；補強針接種意願亦不高，只有39%已完成接種者再打一劑補強針。

疫苗 CDC Omicron

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