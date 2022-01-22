拜登強制聯邦員工接種 遭川普任命的德州法官否決

拜登強制聯邦員工接種，行政令遭到德州聯邦法官推翻。(美聯社)

前總統川普任命的聯邦法官21日否決拜登 政府對聯邦員工的新冠疫苗 強制接種令，認為強制接種的要求無關是否應當接種以及聯邦權力的問題，而是關乎到總統可否不徵求國會的意見，就要求數百萬聯邦員工以打疫苗作為就業的前提條件；但司法部立刻對裁決提出上訴。

德州南區聯邦地區法官布朗(Jeffrey Brown)的裁決將禁止聯邦政府執行對員工的強制接種要求，在全國適用，布朗裁道：「根據最高法院最近的裁決，聯邦員工的強制接種令走得太遠。」

拜登去年9月要求350萬聯邦員工必須接種，除非因為疾病與宗教的原因可以豁免，拒絕接種可能被解雇，去年11月開始執行。白宮 表示，98%的聯邦員工已接種新冠疫苗。

拜登政府的強制接種令已取得廣泛成效，大多數政府部門幾乎是全員接種，但遭到「聯邦員工爭取衛生自由」(Feds for Medical Freedom)等機構的三項司法控告。

拜登總統還發布行政令，要求百人以上員工的私營部門強制接種，郵政總局的員工也需檢測和接種，但這一行政令上周被聯邦最高法院否決。

布朗法官裁決後，司法部立刻向聯邦第五巡迴法院提出上訴，白宮發言人表示：「聯邦員工的接種率高達98%，顯示我們對司法系統充滿信心。」

最高法院上周否決對私營企業的強制接種令後，布朗法官要求「聯邦員工爭取衛生自由」與拜登政府對高院的裁決提出各自的觀點。

「聯邦員工爭取衛生自由」認為，勞工部職業安全與衛生署(OSHA)在法律上無權要求私營部門強制接種，聯邦醫療計畫(Medicaid)和醫療補助計畫(Medicaid)服務中心有權要求接受聯邦資助的衛生部門強制接種，但也是權威有限，因此，要求聯邦員工必須接種是不顧每個人的崗位和工作性質不同，屬於歧視。

但拜登政府辯稱，聯邦政府與其他雇主一樣，有權強制要求本單位的員工接種。