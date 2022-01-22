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挺川vs反川 阿拉斯加州長、參議員面臨決裂？

編譯洪毅／綜合21日電
由於挺川與反川立場不同，阿拉斯加州長鄧利維與聯邦參議員莉莎穆考斯基(圖)可能面臨決裂。(Getty Images)
由於挺川與反川立場不同，阿拉斯加州長鄧利維與聯邦參議員莉莎穆考斯基(圖)可能面臨決裂。(Getty Images)

阿拉斯加州長鄧利維(Mike Dunleavy)與該州的聯邦參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)都是共和黨人，但是雙方的關係現在卻在前總統川普的離間下面臨考驗。

鄧利維與穆考斯基都將在今年尋求連任；而穆考斯基是少數支持就去年1月6日國會暴動事件彈劾川普的共和黨籍參議員之一，此舉激怒川普，呼籲當地黨員改推舉鄧利維手下─前阿拉斯加州行政廳長凱莉‧奇巴卡(Kelly Tshibaka)取代穆考斯基。

川普去年12月再向鄧利維施壓，一方面稱讚鄧利維是「一貫堅定的保守主義人士」，也表態願意為他背書，但是有一個前提：鄧利維不能支持穆考斯基；目前鄧利維競選團隊尚未表態是否要為任何一位參院議員候選人站台。

鄧利維20日受訪時說，他跟川普的關係「非常要好」，川普執政時期的情景「與當前拜登政府有鮮明對比」；不過鄧利維也說，不認為接受川普的背書，會破壞他與穆考斯基的關係。

鄧利維還說，他目前仍專注於自己的事務，只要是對阿拉斯加有益的，他都願意與之合作，不論何人、何地、或是何時。

在當天的訪談中，鄧利維還提到新冠疫情問題；阿拉斯加州曾在疫苗問世初期成為接種率最高的州，但是目前疫情的嚴峻程度又居全國之冠。這讓鄧利維承受雙重壓力，一方面有人批評他「對口罩令消極、推動疫苗接種不夠力」；但也有人批評他「強推疫苗」。

阿拉斯加州醫務長安‧辛克(Anne Zink)自疫情爆發以來就常公開露面談疫情，也一直鼓勵民眾戴口罩、常做檢測及接種疫苗等；但是如阿拉斯加州眾議會議員庫爾卡(Christopher Kurka)等人卻主張，鄧利維應該解雇大力支持疫苗的辛克。

鄧利維在受訪中明確表示，他無意解雇辛克，而且對她表示支持。

由於挺川與反川立場不同，阿拉斯加州長鄧利維(圖)與聯邦參議員莉莎穆考斯基可能面臨...
由於挺川與反川立場不同，阿拉斯加州長鄧利維(圖)與聯邦參議員莉莎穆考斯基可能面臨決裂。(路透)

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