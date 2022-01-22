我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

行政令草稿曝光 川普曾考慮命防長沒收投票機

記者張聲肇／綜合報導
總統行政令草稿曝光，顯示川普曾考慮下令軍方沒收投票機。圖為喬治亞州正在測試大選使用的投票設備。(美聯社)
總統行政令草稿曝光，顯示川普曾考慮下令軍方沒收投票機。圖為喬治亞州正在測試大選使用的投票設備。(美聯社)

政治新聞網站Politco於21日揭露，前總統川普的律師試圖阻撓國會獲取的一份行政命令草稿，顯示川普2020年12月曾考慮下令國防部長沒收投票機。

這份2020年12月16日擬妥、長達三頁的草稿，也預定派任專案律師擔任2020年選舉弊端調查團團長。擬稿人不詳，川普最後也沒簽署。

眾院調查2020年元月6日國會暴亂事件的特別調查委員會發言人21日確認，已收到川普陣營當初拒絕交出的最後一批檔案，但不願對Politico揭露的內容表示意見。

Politico說，這份草稿根據喬治亞州和密西根州發生選舉弊端的陰謀論表述，也認為多明尼恩投票系統公司(Dominion Voting Systems)的投票機大有問題。該公司已針對川普陣營的「謊言」「誣蔑」提告。

該命令授權國防部長「沒收、收集、保存、分析所有投票機、設備、電子儲存資訊以及物證紀錄」，也提及喬治亞州州務卿拉芬斯伯格2017年被告的訟案。

命令也指示國防部長在60天內交出報告，總結對2020年大選的看法，也就是設法讓川普「延任」到2021年2月中旬。

Politico也拿到一份題為「國家療癒談話」稿的檔案，這份檔案部署國民兵和聯邦執法人員到國會「維持秩序，驅趕入侵者。」

Politico說，川普下令國民兵進駐國會大廈一節「可能是假的。」元月6日事件調查委員會20日表示，當時的國防部長米勒(Chris Miller)到國會作證時說，元月6日當天，總統「完全沒和我連絡，更不曾指示我下令部署國民兵。」國民兵由國防部長調動。

Politico說，沒收投票機命令草案和「國家療癒談話」草稿顯示，川普在任最後幾周，白宮內部對選舉結果和國會暴動兩件大事，看法多麼分歧。

川普 投票 國防部

上一則

無證移民可用逮捕令登機 共和黨轟：完全瘋狂

下一則

拜登強制聯邦員工接種 遭川普任命的德州法官否決

延伸閱讀

行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」

行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」
遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護

遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護
檢方起訴書曝 右翼民兵早計畫使用暴力 讓川普繼續掌權

檢方起訴書曝 右翼民兵早計畫使用暴力 讓川普繼續掌權
川普次子作證 引憲法修正案「拒供口供500次」

川普次子作證 引憲法修正案「拒供口供500次」

熱門新聞

眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
加州一座生產N95口罩的工廠。路透

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

2022-01-19 06:55
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
賓州大學華頓商學院學生普遍高估美國人平均年薪。圖為示意圖。(Pexels)

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

2022-01-21 11:44

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報