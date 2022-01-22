國會暴動調查委員會 掌握川普企圖掩蓋的文件

國會暴亂調查委員會掌握了相關文件，希望查明川普在暴亂案扮演的角色。圖為川普1月6日當天在白宮鼓舞民眾遊行至國會。(美聯社)

眾院國會暴動調查委員會已掌握前總統川普 企圖遮掩的所有文件，川普私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)的通聯紀錄也曝光。

有線電視新聞網(CNN)報導，國會暴動調查委員會從國家檔案及紀錄館(NARA)獲取川普曾試圖阻止委員會取得的700多頁文件。

NARA發言人表示：「20日晚間，NARA提供國會暴動調查委員會，所有與這場煽動行為相關的紀錄。」

最高法院本周稍早為委員會清除獲取文件的障礙，這些紀錄將協助委員會找到川普政府高官國會暴動當天極力掩蓋的事實，並釐清委員會調查的疑問。

NARA去年10月在訴訟文件中表示，川普希望隱匿這些文件，包括當時白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的手寫筆記、副總統潘斯(Mike Pence)的通聯紀錄，以及白宮訪客紀錄等。

NARA主任列斯特(Billy Laster)表示，川普試圖不給調查委員會的這些紀錄，包括梅杜斯、白宮發言人及白宮律師對於川普試圖推翻2020年大選結果的筆記和備忘錄；光是梅杜斯的文件，就有三頁關於國會暴動的手寫筆記和兩頁的條列式講稿，另有關於選舉人團認證大選結果的電話內容，以及30頁的川普日程表、白宮訪客紀錄和通聯紀錄。

另據華盛頓郵報(WP)21日報導，朱利安尼的3000多項通聯紀錄19日已交給檢察官 ，但紀錄內容未公開。

這些通聯紀錄來自聯邦調查局(FBI)去年4月28日搜索朱利安尼家中及曼哈頓辦公室，共查扣18個電子裝置；朱利安尼宣稱具有行政特權，當局無權沒收他的手機、電腦等裝置，且否認不法。

朱利安尼的律師卡斯特洛(Robert Costello)表示，這些裝置既無朱利安尼與川普的交談紀錄，也沒有犯罪證據，朱利安尼也未涉及違法或不法行為。

曼哈頓檢察官芭芭拉‧瓊斯(Barbara Jones)21日表示，檢察官從一部手機中查到逾2萬5000筆、溯及2018年的對話與訊息紀錄。