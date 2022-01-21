查選舉干預 喬州擬組大陪審團 不利川普

聯邦地區檢察官威利斯（圖）20日致函喬州富爾頓郡高等法院首席法官，要求組成特別大陪審團，協助調查川普等人涉嫌干預2020年喬州大選案。（美聯社）

前總統川普 等人被指干預喬治亞州 2020年大選案，檢方20日聲請該州富爾頓郡高等法院首席法官布萊雪(Christopher Brasher)組成特別大陪審團協助調查，顯示案件可能朝不利川普等人的方向發展。

聯邦地區檢察官威利斯( Fani Willis)致函布萊雪說，她獲得的消息顯示，喬治亞州2020年辦選務的過程，「有可能受到刑事犯罪干擾」。她認為既然有「合理的可能」，就該組成陪審團進一步調查。

威利斯不願詳說細節，但她本月初接受美聯社訪問時曾表示，調查範圍包括且不限於2021年1月2日川普和喬州 州務卿拉芬斯伯格( Brad Raffensperger)電話通話內容、2020年11月聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)和拉芬斯伯格電話內容、2021年1月4日亞特蘭大聯邦法官突然辭職的原因，以及2020年12月喬州選委會舉辦聽證會，各方的發言。

川普發言人曾表示，威利斯的調查根本就是出於政治動機的「政治獵巫」；葛理漢也說根本沒做錯事。

川普20日表示，他和拉芬斯伯格之間的那通電話「完美無缺」，「那是我作為美國總統，代表美國，詢問喬州大規模選舉舞弊事，電話中我根本沒說錯甚麼，別再政治獵巫！」

聯邦及各州官員多次確認，沒有證據顯示2020年選舉喬治亞州或其他州有普遍舞弊現象。

威利斯辦公室試圖詢問各方證人，但有些證人在沒有收到傳票的情況下，不願意合作；例如，本案的「關鍵證人」拉芬斯伯格就表示，除非法院正式傳喚，他不會接受詢問或提供證據。

威利斯在函中表示，本案有必要組成專案陪審團，任期比一般陪審團長，專注審理本案相關的複雜事實與狀況；2021年1月就任現職的威利斯2月就寫信給喬州高階選務官員，請他們務必保存完好2020年選舉紀錄，尤其是可能涉及「企圖影響選務官員」的證據。

她調查的方向包括「是否違反喬治亞州法律。」喬治亞州法律禁止任何人唆使選舉作弊、對州及聯邦單位做不實陳述、共謀作弊、敲詐、違背公務員誓言、辦選務時牽扯到暴力或威脅。