朱利安尼曾在5州自組選舉人團 宣稱川普贏了大選

前總統川普的私人律師朱利安尼(圖)等涉嫌策畫在五個拜登勝選州自組共和黨人的選舉人團，宣稱總統勝選人是川普，已成眾院調查國會山莊暴亂案特別委員會調查重點之一。（路透）

知情人士指出，2020年12月14日各州選舉人團投票認證州內總統選舉結果時，有五個拜登 勝選州的共和黨 人在前總統川普 的私人律師朱利安尼(Rudolph W. Giuliani)等策畫下自組選舉人團，宣稱總統勝選人是川普，目前成為眾院調查國會山莊暴亂案特別委員會的焦點之一。

華盛頓郵報20日報導，亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達及威斯康辛五個州都正式推派認證拜登勝選的選舉人，但共和黨籍選舉人在州府集會，自稱「正式選任並夠資格」，認證選舉勝出者是川普，並且簽名，把證書捎往華府；這些共和黨選舉人的集會廣遭奚落，認定為政治噱頭，存心想替川普的「選舉被偷走」大謊言吆喝助威。

近日兩名民主黨籍州檢察長已要求聯邦檢察官調查，想追究集會並宣稱川普為勝選人的舉動是否犯罪。

在選務官員及朱利安尼協助下，說川普贏的選舉人光天化日下集會，公然宣稱州內出現結果相反的選舉人團，有其必要且恰當；前選務官員及政黨領袖指出，朱利安尼居中主持其事。一名消息人士指出，有時朱利安尼還找右派有線電視頻道「同一個美國新聞」(One America News)某主播幫忙。

先前報導便指出，共和黨自推選舉人團開會，幕後有人協調，但有些共和黨選舉人拒絕依計畫行事；主事陣營絞盡腦汁，幫忙那些選舉人按州方要求，進入州議會建築物，分傳草擬好的證書聲明，後來交給國會。

華郵指出，主事陣營還找好替補人選，填補不能或不願參加的選舉人；不願同流合污的人中，有一名共和黨州委員會主席、一名率先在國會支持川普的國會議員，以及共和黨聯邦參議員艾薩克森(John Isakson)的兒子。

選舉人團投票時，川普的盟友宣稱，向華府送出相反的選舉人團投票結果，是呼應60年前，夏威夷州選情太近，民主黨曾那麼做的先例；他們只是找好選舉人團，以便法院判定川普贏得州內選舉時，可以派上用場。

另外，賓州及新墨西哥兩州共和黨選舉人也向華府捎出認證書，但兩份文件明白宣稱，只有選舉結果顛倒過來，才考慮其效力。

共和黨另推選舉人團的用意本不明朗，直到幾個月後才明白原來是想充當證據，供前副總統潘斯(Mike Pence)2021年1月6日在國會主持會議，計算各州選舉人票，得以拒絕說拜登勝選。