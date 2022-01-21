國會暴亂當日 伊凡卡2度勸諫川普 眾院約詢

曾在去年1月6日國會暴動時多次勸諫父親前總統川普（右）的川普長女伊凡卡（左），已被國會暴動調查委員會要求配合約詢。（美聯社）

眾院 特別委員會(House Select Committee)20日表示，該委員會已要求前總統川普 女兒伊凡卡 ．川普(Ivanka Trump)自願配合調查，回答1月6日國會暴亂的相關問題，據悉她當日至少兩度與川普談話，勸川普敦促暴亂者返家；另外，川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)要求該委員會交還他的個人財務紀錄，但20日遭聯邦法官駁回。

眾院特別委員會在聲明中指出，希望2月能和伊凡卡討論國會暴亂的資訊，以及暴亂前的事件。該委員會首度要求川普家族成員提供證詞，反映出該委員會的調查升級。

委員會主席湯普森(Bennie Thompson)在信中指出，據悉川普企圖要求前副總統潘斯(Mike Pence)阻止國會認證總統選舉結果；委員會聲明指出，伊凡卡握有此事的「直接消息」，並稱川普和潘斯通話時，伊凡卡「人在橢圓辦公室」。

曾在去年1月6日國會暴動時多次勸諫父親前總統川普（左）的川普長女伊凡卡（右），已被國會暴動調查委員會要求配合約詢。（歐新社）

該委員會表示已取得證詞，顯示白宮幕僚曾「數度」要求伊凡卡說服川普處理暴徒攻擊國會事件。

湯普森致信伊凡卡：「有關總統意圖阻止或干擾選舉人計票一事，本委員會有意與您討論任何你可能目擊獲參與的內容。」湯普森要求伊凡卡2月到委員會說明此事。

眾院特別委員會副主席、聯邦眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)1月初曾表示，該委員會已取得證據，伊凡卡至少兩度要求川普阻止國會暴亂。

伊凡卡代表表示，伊凡卡剛得知該委員會致信要求她出面說明，「一如委員會所知，伊凡卡並未在1月6日集會中演說。她在當日下午3時15分公開發言指出：『不可容忍任何破壞維安和無視執法的行動，請立刻停止暴力，保持和平。』」

不過伊凡卡的代表並未表示，她是否會配合要求自願出面說明。

川普發言人要委員會歸還財務資料 法官拒絕

另一方面，聯邦地區法官博斯伯格(James Boasberg)20日聽證會表示，他拒絕川普發言人布多維奇的動議；布多維奇去年12月提告眾院特別委員會，質疑其是否有權發出傳票要求取得他在摩根大通(JPMorgan Chase)的銀行紀錄，並要求法院下令取回個人財務文件。

博斯伯格駁回此動議，並表示憲法禁止法院直接對國會成員下達指示，「可以肯定的是，根據憲法言論或辯論條款(Speech or Debate Clause)，法院無權下令要求交還先前取得的文件。」

布多維奇考慮提告以了解「黨派國會」是否侵害公民權，「我配合這個非法委員會後，他們知道我沒做錯事但他們還是利用權力攻擊政敵，這種方式應該令所有美國人都不寒而慄」。