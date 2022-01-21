乘客拒戴口罩又一例 美航飛倫敦 1小時後折返邁阿密

美國航空公司邁阿密飛往倫敦的航班，因乘客拒絕戴口罩，飛機飛行大約一小時後，被迫掉頭折返。(路透)

美國航空公司表示，19日晚上從邁阿密飛往倫敦的AAL38航班，因為一名乘客拒絕戴口罩 ，飛機飛行大約一小時後，被迫掉頭折返邁阿密國際機場；一名大約40多歲的婦女被警方送下飛機。

這起事件是疫情期間於飛行時發生的眾多口罩糾紛的另一椿案例；邁阿密戴德（Miami-Dade）警察局發言人岡薩雷斯（Lea Gonzalez）表示，這名婦女被警方送下飛機，但並沒有被捕。

航班資訊顯示，這架AAL38波音777客機載有129名乘客和14名機組人員，它在飛行了大約500英里時，於北卡羅來納州 海岸附近反轉航向。

美國航空公司聲明表示，該航班改道，是因為「一名具破壞性的客人拒絕遵守聯邦口罩要求」。

美國聯邦航空管理局指出，近年來發生了數以千計搭機乘客不守規矩事件；光是今年1月1日至18日為止，當局就已收到151起乘客不守規矩報告，其中92起與口罩有關。

該局去年收到5981起乘客不守規矩報告，和4290起與口罩有關事件。

去年10月，一名乘客被控因口罩爭執後出拳打向一名美國航空公司空服員的鼻子，導致她腦震盪；美國航空公司執行長表示，那一起紐約飛加州 航班上發生的暴力事件，是「我們見過的最嚴重不守規矩行為之一」。

去年5月，一名乘坐西南航空公司航班的加州婦女在被要求繫好安全帶、收起托盤桌並「正確佩戴口罩」後，多次毆打一名空服員，導致她臉部流血、三顆牙齒碎裂。