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Omicron降溫 「確診翻倍」漸消退… 缺工問題仍未改善

編譯洪毅／綜合20日電
阿拉斯加一處藝術展覽，參觀者可穿上防護衣；阿拉斯加是過去兩周疫情升溫最嚴重的州，幅度高達304%。(美聯社)
阿拉斯加一處藝術展覽，參觀者可穿上防護衣；阿拉斯加是過去兩周疫情升溫最嚴重的州，幅度高達304%。(美聯社)

全美新冠疫情有逐漸緩解的趨勢，全國大部分地區已不再上演「病例數翻倍」，過去的重災區病例數開始下降；在這波疫情升溫已開始衝擊美國就業市場、經濟及醫療體系的背景下，病例數能否快速下降是唯一的一線希望。

截至20日的過去14天以來，全國有15個州病例數增加幅度超過100%；而在那之前的七天，全國幾乎所有的州的病例數增加幅度都超過100%；其中阿拉斯加是過去兩周疫情升溫最嚴重的州，幅度高達304%，每10萬人的陽性率達304人。

華府及八個州的疫情在過去兩周開始下降；去年12月初的疫情重災區，新澤西及紐約州的疫情均驟降，新增病例數過去兩州下降的幅度分別為49%及42%，目前每10萬人的陽性率分別為177人及206人。

共六個州的每10萬人陽性率超過300人，其中羅德島州的陽性率最高，達404人，儘管羅德島州的完全接種率達78%，居全國第二；但另一方面，接種率同樣名列前茅、達77%的緬因州陽性率卻只有68人，為全國唯一低於100人的州。

教師上街抗議疫苗令，去年底至今，約880萬人因染疫而無法上工，為疫情爆發以來之最...
教師上街抗議疫苗令，去年底至今，約880萬人因染疫而無法上工，為疫情爆發以來之最。（Getty Images）

阿拉斯加的新冠病歿率為每10萬人有1.29人，為全國之最，紐約州為1.09人，顯示病歿情勢消褪速度較慢；除兩州及馬里蘭、密西根、田納西州外，沒有地方的病歿率超過1人。

嚴峻的疫情已對經濟造成威脅，去年12月29日至本月10日間，約880萬人因染疫而無法上工，為疫情爆發以來之最，較去年12月頭兩周多近200%；許多業者苦於因疫情而無法正常營業，或是困於大量人力染疫而缺勤。

上周28.6萬人初領失業金

上周初領失業救濟金、也就是遭到裁員的人數為28萬6000人，是去年10月以來之最；而大量員工染疫缺勤對企業運作不利，若雇主未付薪資，則部分家庭開支將會陷入吃緊，再加上供應鏈危機、通貨膨脹，再再都非經濟吉兆。

醫療體系的壓力則是最沉重者，自疫情爆發以來，各種生離死別的情景讓許多醫護人員心力而求去，仍在崗位的人員現在又大量染疫；正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)經濟學者黛安‧史汪克(Diane Swonk)表示，現在唯一的希望就是，這波疫情可能來得快、去得也快。

疫情 紐約州 羅德島州

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