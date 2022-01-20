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白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

編譯郭宣含／綜合19日電
因應拜登政府即將免費發放4億個N95口罩給民眾，美國口罩工廠開始加緊趕工。（路透）
因應拜登政府即將免費發放4億個N95口罩給民眾，美國口罩工廠開始加緊趕工。（路透）

拜登政府為加速對抗Omicron變種病毒，陸續免費發放居家檢測盒和口罩白宮19日宣布，下周開始免費發放4億個N95口罩，從全國藥局和社區健康中心均可領取，每人限領三個；另外，民眾上網訂居家新冠檢測盒時，公寓和多單位住宅部分住戶卻反應預約失敗，因為同住址已有人下過訂單。

白宮19日宣布動用「全國戰略儲備」(Strategic National Stockpile)逾7億5000萬個高防護口罩，免費發放其中4億個N95口罩，民眾可在全國社區健康中心和連鎖藥局領取；白宮為確保廣大民眾都能拿到口罩，每人限領三個。

白宮宣布此消息前一天，聯邦政府的新冠檢測盒預約網站covidtests.gov才剛上線，讓民眾免費預約並取得居家新冠檢測盒。

這些行動顯示，白宮加緊腳步對抗迅速傳播的Omicron變種病毒，但部分公衛專家表示，這些措施雖受歡迎，卻姍姍來遲。

波士頓大學公衛學院助理教授茱莉亞．萊夫曼(Julia Raifman)表示，若Omicron或Delta疫情爆發前，政府就能做到這些事，疫情衝擊就不會那麼嚴重。

拜登政府啟用居家新冠檢測盒預約試用版網站，限制一戶只能訂四劑，但部分用戶表示，他...
拜登政府啟用居家新冠檢測盒預約試用版網站，限制一戶只能訂四劑，但部分用戶表示，他們想把檢測盒訂到公寓或多住戶住宅的住址，卻收到錯誤通知，稱該住址已下過訂單。（美聯社）

白宮稱這次發放口罩的行動是「美國史上最大規模部署個人防護裝備(PPE)」，不過拜登的口罩計畫尚未公布細節，例如會提供哪類口罩、是否有兒童口罩，以及口罩能否重複使用等。

在此之前，聯邦疾病防治中心(CDC)14日也更新口罩指南，明確表示N95和KN95口罩最有效防範新冠病毒，但並未指N95口罩勝過布口罩。

網購居家檢測盒 公寓住戶受阻

拜登18日啟用居家新冠檢測盒預約試用版網站，限制一戶只能訂四劑；部分用戶表示，他們想把檢測盒訂到公寓或多住戶住宅的住址，卻收到錯誤通知，稱該住址已下過訂單。

一名聯邦官員表示，此問題並不普遍，當局會優先處理新冠病例和死亡數高的區域，前20%的檢測盒訂單將留給重災區民眾，確保急需民眾可盡快拿到檢測盒。

美國郵政總局(USPS)表示，部分公寓住戶下訂檢測盒遇到問題，是因為這些公寓未登記為多單位複合住宅，僅有小比例的訂單受到影響。

口罩 檢測 白宮

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