拜登大手筆發放N95口罩 美產能有限 恐先仰賴中國進口

白宮宣布擬動用戰略儲備，下周起向民眾發放4億個N95口罩，在藥房和社區健康中心可領。（美聯社）

因應拜登 政府即將免費發放4億個N95口罩 ，美國口罩工廠開始加緊趕工，但過去這些工廠都已停擺，業界人士指出，產能有限的情況下拜登政府恐怕得先仰賴中國進口的口罩。

美國口罩製造協會(AMMA)表示，美國口罩的需求量在2021年夏天開始大幅衰退，國內工廠陸續停工，面對這波突如其來的需求上升，勢必得進口中國製口罩。

為預防感染具超強傳染力的變種病毒 Omicron，負責籌措個人防護設備(PPE)的非營利組織N95計畫(Project N95)執行主任安‧米勒(Anne Miller)說：「最重要的第一步，我們必須提供最佳防護工具給任何需要的人。」

如今拜登將免費提供4億個N95口罩，預計消耗全國一半以上的庫存量；但AMMA創辦人阿姆布魯斯特(Lloyd Armbrust)認為，4億個口罩根本不夠全國每個人使用，認為當局應採取其他立即性措施。

因應拜登政府即將免費發放4億個N95口罩給民眾，美國口罩工廠開始加緊趕工。圖為新澤西州的一家口罩工廠正在製作工罩。（路透）

在拜登宣布普發N95口罩前，全國庫存量約7億3700萬個；但先前的新冠疫苗政策上路後，口罩需求開始衰退、生產也大受影響，若要臨時激起國內口罩產量恐怕還需要一段時間。

阿姆布魯斯特指出，AMMA所有成員的N95年產量加總，自去年5月的110億個到今年1月只剩5億8400萬個，衰退幅度高達47%，其中20至30家廠商都已停止生產；同時也是口罩生產商的阿姆布魯斯特說：「我們的團隊大約解雇七成的人，大多廠商亦是如此。」

國內醫療用品大廠3M和Honeywell所生產的N95口罩雖然大多供應美國的需求，但工廠大多在海外，恐會有運輸上的延遲；3M發言人珍妮佛‧埃利希(Jennifer Ehrlich)表示，會因應政府需求而提升產量。

衛生部官員唐妮‧歐康納(Dawn O'Connell)表示，為增加口罩供應量，拜登政府的目標是尋求廠商每月生產1億4100萬個N95口罩，預計2月以前會與廠商簽約。