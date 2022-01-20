Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大

紐約等七州新冠確診病例逐漸下降，目前僅23州的新增確診病例在過去兩周增一倍。圖為曼哈頓時報廣場的一個新冠病毒檢測點。（Getty Images）

全美七州新冠確診病例逐漸下降，其中又以新澤西州 的降幅最大，目前只有23州的新增確診病例在過去兩周增一倍，僅八州病例增幅逾200%；但聯邦疾病防治中心(CDC )19日公布預測數據，估計未來四周還會有逾6萬1000人染疫病歿。

過去一周，幾乎各州都出現確診比前兩周倍增的情況，慶幸19日有七州疫情 趨緩，分別為新澤西州、馬里蘭州、紐約州、密西根州、喬治亞州、佛羅里達州和康乃狄克州。

新澤西州是當前疫情趨緩幅度最大的州，平均每日10萬人中197例確診，比前兩周減少40%；此情況符合各界預期，新州在變種病毒Omicron肆虐之際，確診率先達全美高峰，如今也成為第一個疫情趨緩的州。

紐約州也在新澤西州後迅速受創，紐約市很快成為疫區；所幸過去兩周新增病例減少33%，平均每日10萬人中有230人確診。

沿著95號州際公路到馬里蘭州，馬州疫情好轉，過去兩周確診增幅減少35%。

再往南到喬治亞州和佛州，新增病例減幅分別為15%和12%；喬州曾為南部疫區，但疫情高峰過後，確診數驟減。

密西根州也曾是疫區，Omicron成為主要病毒株前，密州就曾面臨疫情惡化、醫院難以負荷的情況；密州過去兩周的日增病例減少16%，成為全美新冠病毒感染率第二低的州，平均每日10萬人中出現99例確診，僅次於緬因州。

在疫苗接種率高達76%、全美排名靠前的康州，新增病例減少7%。

除了這七州的疫情趨緩外，其他多州的疫情仍呈現上揚趨勢，但漲幅已縮小；如南卡羅來納州曾紀錄到兩周確診激增逾800%的情況，過去兩周已降至216%。

CDC表示，未來四周還會有逾6萬1000人染疫病歿，尤其在前三周會最多，時至第四周趨緩；約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，疫情爆發以來全美已有85萬4076人病歿。

CDC的預估，平均每日會有2575人病歿，比JHU估計目前平均每日1576人還多。