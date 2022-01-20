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為口罩鬧僵？大法官薩多馬友、戈薩奇否認：我們很和氣

記者胡玉立／綜合報導
傳聞指最高法院大法官薩多馬友(左)與戈薩奇(右)因戴口罩問題不和，兩人19日罕見發表聯合聲明否認。(美聯社)
傳聞指最高法院大法官薩多馬友(左)與戈薩奇(右)因戴口罩問題不和，兩人19日罕見發表聯合聲明否認。(美聯社)

最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)與戈薩奇(Neil Gorsuch)19日罕見發表聯合聲明，否認外界報導兩人因戴口罩問題關係緊繃；薩多馬友表示，她沒有因染疫案激增而要求戈薩奇戴口罩。

全國公共廣播電台(NPR)資深高院特派員妮娜‧托坦伯格(Nina Totenberg)18日引述高院消息人士報導，最高法院上周口頭辯論，戈薩奇是庭內唯一未戴口罩的大法官；由於戈薩奇不配合戴口罩，屬染疫高風險族群的薩多馬友被迫以遠距方式在辦公室參加口頭辯論。

67歲的薩多馬友患有一型糖尿病，在新冠疫情下面臨額外風險，她自1月起即遠距參與口頭辯論。NPR報導說，與聆聽辯論卻不戴口罩的人一塊在會場裡，令薩多馬友不自在；報導還指出，首席大法官羅伯茲(John Roberts)要求全體大法官出庭都應戴口罩，但戈薩奇拒絕了。

薩多馬友和戈薩奇19日的聯合聲明指出，「對有關薩多馬友法官要求戈薩奇法官戴口罩的報導，我們感到驚訝。這是錯誤的」。聲明指出，「雖然我們有時可能法律意見不同，但我們是和氣的同事和朋友」。

羅伯茲19日發表另一份聲明，否認該報導指出，「我沒有要求戈薩奇或任何其他法官出庭戴口罩」。

面對幾位大法官的聲明，NPR公開支持托坦柏格的報導，強調托坦柏格的報導並未提到薩多馬友要戈薩奇戴口罩，也沒有報導有人告誡過戈薩奇。

有線電視新聞網(CNN)引述知情人士說法表示，薩多馬友曾向羅伯茲表達擔憂，但沒有直接要求戈薩奇戴口罩。CNN還引述法院發言人的話表示，薩多馬友除了遠距參加口頭辯論外，也以遠程方式參加只限法官參與的會議。最高法院九位大法官都已接種COVID-19疫苗，也都打了補強劑。

口罩 大法官 羅伯茲

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