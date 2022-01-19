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福特、ADT合開公司 砸1.05億加強防盜

編譯周芳苑／綜合18日電
福特汽車和保全業者ADT合作，開發汽車及貴重設備防盜系統。(美聯社、ADT公司)
福特汽車和保全業者ADT合作，開發汽車及貴重設備防盜系統。(美聯社、ADT公司)

汽車業者福特(Ford)和全美最大家庭安全系統供應商ADT合資1億500萬元成立新公司，將為車輛配備高科技安全系統，以防盜竊。

兩大公司18日透過聲明說，這家名為Canopy的合資企業預訂明年在美國和英國為福特小卡車(pickups)和商用廂型車(commercial vans)配備安全系統；安全系統將藉助傳感器、攝像頭、人工監視器和人工智慧區分鳥類和竊賊。

福特汽車和保全業者ADT合作，開發汽車及貴重設備防盜系統。(美聯社、ADT公司)
福特汽車和保全業者ADT合作，開發汽車及貴重設備防盜系統。(美聯社、ADT公司)

安全系統一旦偵測到可疑竊賊將通知ADT，由ADT評估檢視後將在必要時通知客戶或有關當局。

兩家公司稱這項服務獨一無二，採用ADT家庭安全系統的人工監視器，可提醒車主或警察防止或報告盜竊；但他們拒絕透露服務定價。

Canopy最初將為客戶提供適用卡車底盤和貨車貨物區域的攝像頭、傳感器和人工智慧技術，這些攝像頭可透過智慧型手機應用程式進行監控；將來，這套技術將與車輛上既有的攝像頭、傳感器和GPS衛星導航整合。

這項服務將率先搭配福特F-150小卡車，最終計畫向其他汽車製造商車主提供這項服務。

Canopy臨時執行長莫蘭(Christian Moran)表示，該公司將在底特律和英國倫敦設據點，計畫未來兩年內雇用250名員工。

汽車 英國 人工智慧

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