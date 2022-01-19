性醜聞重創動視暴雪 解雇逾30人、內部懲處約40員工

去年中後爆發的醜聞重創遊戲公司「動視暴雪」。圖為動視暴雪公司的熱門遊戲。(路透)

去年中後爆發的醜聞重創遊戲公司「動視暴雪」(Activision Blizzard)形象；華爾街 日報(WSJ)17日援引消息人士報導，動視已為此解雇30多名員工，並指執行長科蒂克(Bobby Kotick)還因為擔心重傷形象而不願公開此事；當然，來自各界的壓力及追究不會就此結束。

消息人士表示，自去年7月以來，動視暴雪已為各醜聞解雇30多名員工，還有約40名員工受到內部懲處；消息人士表示，動視暴雪原本要在去年冬季假期前發布此消息，但是科蒂克擔憂事涉員工人數太多，會讓外界認定事情比原先所知更嚴重而沒有公開。

動視暴雪發言人海萊尼·克拉斯基(Helaine Klasky)向WSJ證實，在公司內部進行調查後，有37名員工離職，還有44名員工受到內部處分。

該懲處報告中還說，自去年7月加州 政府向動視暴雪就疑似騷擾事件發起首宗訴訟以來，動視已收到超過700份員工提出的不當行為報告，儘管當中存在數份報告指涉的都是同一件事；消息人士表示，這700多份報告中，目前90%以上已調查完成。

動視暴雪多名主管級職員涉入性騷擾 、甚至性侵害等不當行為的事件在去年年底不斷發酵，重創動視形象，股價一瀉千里，從去年7月迄今下挫近30%，讓動視同時面臨內部員工、外界檢視及合作夥伴、股東的壓力。

樂高(Lego)本月暫停與動視暴雪的合作關係；WSJ還獨家揭露，持有動視0.6%股份的富達國際(Fidelity International)去年11月底致信動視董事長凱利(Brian Kelly)，指動視應該要接受外部獨立調查，暫停科蒂克職務，若他們的擔憂無法解決，他們將不排除出脫股份或聯合其他股東施壓的可能性。

WSJ去年11月報導，有動視暴雪員工的指控科蒂克，稱他曾在2006年一封錄音郵件中威脅她的生命安全。此報導讓約2000名動視員工連署，呼籲科蒂克辭職，相當於全體的五分之一。不過消息人士表示，科蒂克依然得到董事會支持，董事會還向股東表示科蒂克是「帶領公司的正確人選」。