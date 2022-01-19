想對抗臉書Meta？微軟砸687億 收購遊戲龍頭動視暴雪

微軟公司斥資近700億元收購遊戲巨擘動視暴雪公司，進軍元宇宙。圖為手機上的微軟標誌，背後是動視暴雪公司的熱門遊戲角色。(路透)

電腦軟體巨擘微軟 公司(Microsoft)18日證實以687億元收購電子遊戲龍頭「動視暴雪」(Activision Blizzard)，豪賭虛擬遊戲將成為未來網路的重點，也有助於微軟取得更多資源，對抗臉書的Meta公司。

聯邦政府 恐不允許收購案

這項大手筆收購也顯示大型科技公司不斷挑戰極限，而迫切希望爭取年輕觀眾的傳統媒體公司則袖手旁觀；不過，包括蘋果、亞馬遜和字母公司(Alphabet)在內的大型科技公司因擁有過多的市場力量而受到監管機構和美國國會的持續審查；聯邦政府最終可能不允許微軟收購動視。

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)在聲明中表示：「遊戲是當今所有平台娛樂中最具活力和最令人興奮的產業，並將在元宇宙 平台的開發中發揮關鍵作用。」「在考慮對元宇宙的願景時，我們相信不會有一個單一的、集中的元宇宙，也不該有。我們需要支持許多元宇宙平台以及強大的內容商務和應用生態系統。」

LightShed專研遊戲業的媒體和技術分析師羅斯(Brandon Ross)說，即使傳統資產逐漸消失，遊戲也能讓如迪士尼 和康卡斯特(Comcast)等大媒體公司與年輕觀眾聯繫；不過對市值在2000億至3000億元之間的迪士尼或康卡斯特來說，近700億元的交易也是一筆巨款；但對市值為2.3兆元的微軟卻不算什麼。

微軟18日宣布以每股95元價格收購動視，2019年2月動視的股價曾低至42元，2012年或2013年時它的股價約為每股10元。

擁有Xbox的微軟20多年來一直專注於遊戲世界，也許動視不會對微軟產生太大影響，一般來說，遊戲可能會分散微軟的核心競爭力；畢竟微軟的核心業務是商業軟體。

不過，也許動視的交易將促使一家傳統媒體公司轉型為另一家大型遊戲公司，像是剛宣布收購Zynga的Take-Two Interactive或藝電(Electronic Arts)。