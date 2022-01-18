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白人家庭財富是非裔8倍 葉倫：經濟運作從未公平

編譯洪毅╱綜合17日電
財長葉倫17日演說指美國經濟對非裔並不公平。(美聯社)
財長葉倫17日演說指美國經濟對非裔並不公平。(美聯社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)在17日馬丁路德金恩紀念日發表講話，表示美國經濟體系「從未對非裔公平運作過」；其講話的背景是白人與非裔的財富高度不均，白人家庭擁有的財富，大約是非裔家庭的八倍之多。

葉倫在為民權組織 「全國行動網路」(NAN)發表的預錄演說中表示，金恩在1963年「我有個夢想」演講中，將憲法及獨立宣言比喻為所有美國人都能夠繼承、可用來向美國兌現的支票

但是葉倫說，很明顯的事情是，美國沒有履行義務，是為違約，讓非裔手上的支票變成空頭支票；「從重建時代，再到吉姆克勞法時代，然後到現在，我們的經濟體系從未對非裔或其他少數族裔公平運作過。」

美國白人與非裔的財富差距是驚人的：聯準會的數據顯示，2019年白人家庭的財富淨值中位數為18萬8200元，但是非裔家庭僅為2萬4100元；若從平均數來看，白人家庭為98萬3400元，非裔家庭為14萬2500元。

西語裔家庭財富淨值中位數為3萬6200元、平均數為20萬3300元；原住民、亞裔等其他族裔的家庭財富淨值中位數為7萬4500元、平均數為48萬6800元。

去年12月，白人的失業率為3.1%、非裔的失業率為7.2%；72%白人家庭擁有自己的房屋，但非裔家庭擁有自己的房屋的比率僅44%。

聯準會的報告指出，29.9%白人家庭曾繼承、或是接受來自財務、資產等方面的餽贈，但是只有10.1%非裔家庭曾有此經驗；這讓白人家庭的財富更容易維繫及膨脹。

不過葉倫也在講話中表示，她「絕不相信名為『正義』的銀行已經破產」；葉倫列舉出幾項旨在縮小族裔貧富差距的作為，包括檢視財政部內的族裔結構問題，多聘僱少數族裔人士為財政部主管或顧問，以及向少數族裔社區投資90億元等。

非裔 葉倫 支票

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