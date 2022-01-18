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馬丁路德金恩紀念日 拜登：投票權法案可完成他的遺志

編譯洪毅╱綜合17日電
馬丁路德．金恩博士的大兒子金恩三世(左)與家人17日出席華盛頓紀念金恩博士的活動。金恩三世在演說中批評拜登總統沒有全力推動投票權法案。(美聯社)
馬丁路德．金恩博士的大兒子金恩三世(左)與家人17日出席華盛頓紀念金恩博士的活動。金恩三世在演說中批評拜登總統沒有全力推動投票權法案。(美聯社)

拜登總統在17日「馬丁路德金恩紀念日」發表演說，指出這是國人開始行動，完成金恩未竟事業的時刻，而當前的重點就是投票權法案；金恩的家人也在同日表態支持投票權法案，並批評政治人物「坐而言不如起而行」。

拜登在講話中將重點放在選舉權法案，表示馬丁路德金恩紀念日像是一面映照美國的鏡子，是民選公職人員不應再對立場模糊以待的時刻，也是所有美國人站出來的時刻，完成金恩的未竟事業，為保護神聖的投票權及捍衛正義而行動。

拜登還指阻撓此倡議的勢力，如同「對我們民主『真實的攻擊』」。

目前全國至少19個州改革選舉制度，讓投票程序變得更為嚴格，反對者指其讓部分少數族裔等弱勢群體無法履行投票權，促使國會民主黨人欲以投票權法案反制，但是幾乎所有共和黨人都反對法案，認為選舉權屬於各州事務。

金恩家人 要政府拿出魄力通過法案

金恩的長子馬丁路德·金恩三世(Martin Luther King III)及其妻子安德莉亞·沃爾特斯·金恩(Arndrea Waters King)也在紀念日當天參與華府遊行；金恩夫婦呼籲拜登政府以「了不起」的基礎建設法案為鑑，指政府應該拿出與當時同樣的「力度與熱忱」與黨內黨外磋商，以完成投票權法案。

金恩家人曾在11日與拜登會面，但是投票權法案在上周仍無進展，主因是目前參院兩黨各50席，在幾乎所有共和黨人都反對下，能行使「費力把事拖」(Filibuster)冗長辯論的議事程序影響法案付諸表決；拜登上周表示，希望參院能廢除此議事程序，但是受到黨內部分參議員反對。

安德莉亞表示，金恩遺孀科麗塔·史考特·金恩(Coretta Scott King)為建立此紀念日奔走，是希望將此紀念日視為「行動之日」而非「假日」，希望拜登也能以同樣的眼光看待之；金恩三世則表示，政治人物應「坐而言不如起而行」，「沒有法案，就不應有慶祝。」

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