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非裔共和黨參議員史考特 批拜登「惡化對立」

記者張聲肇╱綜合報導
共和黨籍南卡州聯邦參議員史考特，是目前參院唯一非洲裔參議員。他批評拜登總統的一些說法，反而進一步分裂族群。(美聯社)
共和黨籍南卡州聯邦參議員史考特，是目前參院唯一非洲裔參議員。他批評拜登總統的一些說法，反而進一步分裂族群。(美聯社)

參院唯一共和黨籍非裔聯邦參議員史考特(Tim Scott，南卡羅來納州)在一系列宣傳影片中，批評拜登總統近日有關投票權發言，說拜登「誤導國民」的發言，「惡化」兩黨紀念馬丁路德金恩的政治氣氛。

拜登上周在亞特蘭大向參院拋出挑戰書，要參議員站出來反對「壓抑投票人」的法規，通過投票權改革法案，還把共和黨主政州立的限制投票法，比擬為1960年代民權運動要求改正的錯誤政策。

史考特說，拜登的說法超過了激情，「把反對他立場的人比喻做種族主義者甚至賣國者，不僅侮辱人、令人氣憤，根本就大錯特錯。」

史考特表示：「你只要就事論事，就知道總統不只在誤導國人，他為了集權，其實在含糊其辭，基本上就是對我們說謊。」

貧窮單親家庭出身的史考特，因為教育與恩人提拔，才有今天；他說，要有意義的紀念金恩博士對美國的貢獻，就要強調金恩以來美國的進步，並且面對阻礙再進步的問題，「我認為最佳方法不是光聽我的，而是認真傾聽社會上別人的想法。」

去年他代表共和黨就拜登首度國會演說發表評論時說，民主黨把種族議題當作「政治武器」使用。

他曾和民主黨參議員布克(Cory Booker)聯署提案改革警政，可惜功敗垂成；因為過多非裔遭警察誤殺，這類法案較受人矚目。他說，讓少數族裔集中地區享有更大的經濟發展機會，才是他最關心的議題。

他和布克也曾共同支持「機會區」(opportunity zones)法案，鼓勵民間到低收入地區投資，讓投資人享有川普推動、2017年國會通過的1.5兆減稅法案的好處，其中，290億元確實是分配給低收入地區，效期到2019年。

史考特打算明年最後一次競選連任。

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