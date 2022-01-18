我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

美航空業警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

不受疫情、外交影響 中國對美國龍蝦需求大增

記者張聲肇╱綜合報導
去年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過132萬磅，比前一年同期增加6%。圖為緬因州一家龍蝦店內新鮮待運龍蝦。(美聯社)
去年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過132萬磅，比前一年同期增加6%。圖為緬因州一家龍蝦店內新鮮待運龍蝦。(美聯社)

農曆新年快到了，東北部業者克服供應鏈和新冠疫情的挑戰，正加緊輸出龍蝦到中國市場應景。根據統計，2021年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過1320萬磅(600萬公斤)，比前一年同期增加6%，沒有受到新冠疫情或是美中關係低潮的影響。

中國從美國東北部和加拿大東部大西洋省分進口大量龍蝦，海產新聞網站(SeafoodNews.com)創辦人暨業界分析師薩克頓(John Sackton)說，加拿大今年頭11個月出口到中國的數量，比美國還大。

薩克頓說，種種跡象顯示，今年龍蝦出口業很旺，春節(2月1日)後幾天就開幕的北京冬季奧運會，也是讓海鮮消費大增的契機，「我看不出今年春節龍蝦消費量不會超過去年的理由。」

中國中產階級人數在2010年代大增，同時也提升對美國龍蝦的需求，冬季需求量又超過其他季節，因為春節大餐，龍蝦是很受歡迎的一道「身分美食」。

去年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過132萬磅，比前一年同期增加6%。...
去年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過132萬磅，比前一年同期增加6%。圖為緬因州肯尼邦克港市一家龍蝦店內新鮮待運龍蝦。(美聯社)

新冠疫情對生猛海鮮的運輸造成不小的挑戰，但是緬因州約克郡阿潤戴爾(Arundel)漁港龍蝦公司營運經理布蘭斯(Bill Bruns)說，緬因州的出口商明白，根據防疫規定，北京機場不接受活海鮮，「我們可以從別的機場下手，例如深圳。」

他說，過去兩年，中國春節都是很不確定的時節，「可是我們公司有備而來，我有足夠的人力，要不然，接下來的春季，生意就難說了。」

2020年新冠疫情擴散時，美國的龍蝦業大受打擊，但出口仍旺，雖然總值低於2018年的最高紀錄，仍有逾1億美元。

今年因為龍蝦漲價，出口總值可望大增，龍蝦業的厄納巴瑞出版公司(Urner Barry)說，本月新英格蘭的活龍蝦1.25磅重以上的，每磅單價11.25美元，比去年同期上升了三分之一。

美國和加拿大的漁民為了要出口活龍蝦到中國，冒著寒冷的冬季氣溫和冰冷的海水，用籠子誘捕，今年冬天讓緬因州捕蝦人特別難過，但緬因捕蝦人協會會長波特說(Kristan Porter)說，大家還是勇於下海，冬季的收穫相當不錯，「要冒寒捕蝦，身體非比我硬朗不可」。

疫情 緬因州 加拿大

上一則

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

延伸閱讀

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機
CNN：中國全面喊停美國航班 預料至少2周

CNN：中國全面喊停美國航班 預料至少2周
台海緊張北韓射彈 美彈道飛彈核潛艦罕見現關島

台海緊張北韓射彈 美彈道飛彈核潛艦罕見現關島
對話陷僵局…俄國暗示：考慮在美國家門前放核彈

對話陷僵局…俄國暗示：考慮在美國家門前放核彈

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
南太平洋島國東加的海底火山15日下午發生大規模噴發，引發太平洋海嘯，美國加州海岸出現4.1英尺（大約1公尺）高的巨浪，造成聖克魯斯港附近淹水。（美聯社）

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

2022-01-15 21:11

超人氣

更多 >
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距