不受疫情、外交影響 中國對美國龍蝦需求大增

去年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過132萬磅，比前一年同期增加6%。圖為緬因州一家龍蝦店內新鮮待運龍蝦。(美聯社)

農曆新年快到了，東北部業者克服供應鏈和新冠疫情 的挑戰，正加緊輸出龍蝦到中國市場應景。根據統計，2021年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過1320萬磅(600萬公斤)，比前一年同期增加6%，沒有受到新冠疫情或是美中關係低潮的影響。

中國從美國東北部和加拿大 東部大西洋省分進口大量龍蝦，海產新聞網站(SeafoodNews.com)創辦人暨業界分析師薩克頓(John Sackton)說，加拿大今年頭11個月出口到中國的數量，比美國還大。

薩克頓說，種種跡象顯示，今年龍蝦出口業很旺，春節(2月1日)後幾天就開幕的北京冬季奧運會，也是讓海鮮消費大增的契機，「我看不出今年春節龍蝦消費量不會超過去年的理由。」

中國中產階級人數在2010年代大增，同時也提升對美國龍蝦的需求，冬季需求量又超過其他季節，因為春節大餐，龍蝦是很受歡迎的一道「身分美食」。

去年1月到11月底，美國龍蝦出口到中國總量超過132萬磅，比前一年同期增加6%。圖為緬因州肯尼邦克港市一家龍蝦店內新鮮待運龍蝦。(美聯社)

新冠疫情對生猛海鮮的運輸造成不小的挑戰，但是緬因州 約克郡阿潤戴爾(Arundel)漁港龍蝦公司營運經理布蘭斯(Bill Bruns)說，緬因州的出口商明白，根據防疫規定，北京機場不接受活海鮮，「我們可以從別的機場下手，例如深圳。」

他說，過去兩年，中國春節都是很不確定的時節，「可是我們公司有備而來，我有足夠的人力，要不然，接下來的春季，生意就難說了。」

2020年新冠疫情擴散時，美國的龍蝦業大受打擊，但出口仍旺，雖然總值低於2018年的最高紀錄，仍有逾1億美元。

今年因為龍蝦漲價，出口總值可望大增，龍蝦業的厄納巴瑞出版公司(Urner Barry)說，本月新英格蘭的活龍蝦1.25磅重以上的，每磅單價11.25美元，比去年同期上升了三分之一。

美國和加拿大的漁民為了要出口活龍蝦到中國，冒著寒冷的冬季氣溫和冰冷的海水，用籠子誘捕，今年冬天讓緬因州捕蝦人特別難過，但緬因捕蝦人協會會長波特說(Kristan Porter)說，大家還是勇於下海，冬季的收穫相當不錯，「要冒寒捕蝦，身體非比我硬朗不可」。