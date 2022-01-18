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秀給中國看？美最強核潛艦「內華達號」罕見公開泊關島

編譯陳韻涵╱綜合17日電
海軍公布15日停泊在關島的海軍最強戰略武器之一、俄亥俄級核動力潛艦「內華達號」。(navy.mil網站)
海軍公布15日停泊在關島的海軍最強戰略武器之一、俄亥俄級核動力潛艦「內華達號」。(navy.mil網站)

美國海軍最強的戰略武器之一、俄亥俄級核動力潛艦「內華達號」(USS Nevada)16日罕見停泊關島；分析師表示，這是印度太平洋區域情勢緊張之際，美軍對盟友及對手釋出的訊息。

有線電視新聞網(CNN)報導，內華達號在位於華盛頓班戈基地(Bangor)和喬治亞州金斯灣(Kings Bay)潛艦基地以外的地區被拍到，相當罕見。

「內華達號」可搭載20枚三叉戟(Trident)潛射洲際彈道飛彈，以及數十個核彈頭；這是自2016年以來，首次造訪關島，也是繼1980年代之後，第二度公開造訪關島。

海軍聲明表示，「內華達號造訪關島強化美國與該區盟友的合作關係，展現美國實力、彈性和準備就緒的情況，致力維護印太地區的安全與穩定。」

海軍公布15日停泊在關島的海軍最強戰略武器之一、俄亥俄級核動力潛艦「內華達號」。...
海軍公布15日停泊在關島的海軍最強戰略武器之一、俄亥俄級核動力潛艦「內華達號」。(navy.mil網站)

海軍的14艘核動力潛艦行蹤通常保密，核動力表示潛艦下潛後可數月不浮出水面，除非需要補給或輪調艦上逾150名水兵。

海軍表示，「內華達號」通常在海上77天，靠港補給和整修約一個月。

核動力潛艦的隱密性讓它們成為「戰略核三角」(nuclear triad)不可或缺的一角，另外兩角分別是國本土的陸基彈道飛彈系統，以及搭載核武的B-2與B-52轟炸機。

分析師表示，美國與中國的緊張情勢因台灣而升高，加上北韓近期又再試射飛彈，華盛頓當局可能利用核潛艦對北京和平壤釋出訊息。

前海軍艦長、新美國安全中心(CNAS)分析師許卡特(Thomas Shugart)表示：「這釋出一項訊息，無論是否刻意：我們可以裝載100枚核彈頭潛行到你家門口，你不會知道且無從應對。」

北韓的彈道潛艇計畫未臻成熟，中國海軍麾下則有六艘彈道飛彈潛艦。

戰略與國際研究中心(CSIS)去年分析報告指出，中國的彈道飛彈潛艦能力不如美國，中國的09IV型(Type 094)潛艦的運轉聲音比美國潛艦大兩倍，很容易被偵測到，中國潛艦的飛彈與核彈頭承載能力也不如美國潛艦。

彈道飛彈 核彈 分析師

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