我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

人權團體遊說抵制北京冬奧 贊助商無動於衷

編譯柯立偉／綜合報導
北京冬奧開幕在即，圖為北京冬奧奧運村。(美聯社)
北京冬奧開幕在即，圖為北京冬奧奧運村。(美聯社)

近年來由於中國對新疆、西藏及香港的壓迫，人權團體一直不斷遊說各國政府及企業抵制今年的北京冬奧；雖然這些組織成功說服聯邦政府，連帶也使英國、加拿大等盟國一同加入抵制行列，但在北京冬奧即將開幕之際，一些將中國視為重要市場的許多企業，仍無一撤回對北京冬奧的贊助或發表對中國的譴責聲明。

倡議團體「世界維吾爾代表大會」(World Uyghur Congress)計畫負責人艾金(Zumretay Arkin)表示，全球近200個人權組織窮盡一切力量，但只有德國金融服務公司安聯(Allianz)的高層同意與他們的說客見面；雖然他們派出現居荷蘭、曾遭中共當局關入「再教育營」的維吾爾人西迪克(Kelbinur Sidik)與安聯會面，並聲稱安聯執行長被西迪克的說法感動，承諾將與國際奧委會討論中國人權問題，但仍沒能讓安聯撤回贊助。

安聯的發言人拒絕回應執行長究竟是否有向國際奧委會提及中國人權問題，但目前為止安聯並未撤回贊助，也沒有發表任何聲明譴責中國在人權紀錄上的慘況；安聯發言人說：「我們一向支持『以運動員為核心』的各種奧運會，且『贊助』是長期合作，包含東京、巴黎、洛杉磯、米蘭的奧運會皆如此。」

對於針對企業的倡議活動以「全軍覆沒」作收，艾金說：「儘管國務院已經認定中國對維吾爾人的所作所為是種族滅絕，但出於擔憂冒犯全球第二大經濟體會使他們喪失廣大市場，所有企業對中國的人權問題仍然保持沉默，在這些企業眼裡只有錢。」

其他具有指標性意義的企業，也都不約而同地迴避有關這方面的問題；可口可樂公司發言人指出，該公司高層去年受邀至國會聽證會作證時，詳細說明了該公司對於「人權」的承諾，但未提及「哪個國家哪一方面」的人權；交換住宿領導品牌Airbnb也說，他們與國際奧委會自2020年展開長達九年的合作，對這九年中舉辦的各種奧運會不會針對性地因為單一問題而取消贊助。

北京冬奧 奧運 維吾爾

上一則

過去這一年美國太多事 吉兒：第一夫人職務是療傷角色

下一則

馬丁路德金恩紀念日 拜登：投票權法案可完成他的遺志

延伸閱讀

北京海淀區再增1例本土病例 為此前確診密接者

北京海淀區再增1例本土病例 為此前確診密接者
國際包裹把Omicron帶進北京？ 中國籲勿買海外商品

國際包裹把Omicron帶進北京？ 中國籲勿買海外商品
企業怕得罪中國拒撤北京冬奧贊助 維權者遊說失敗

企業怕得罪中國拒撤北京冬奧贊助 維權者遊說失敗
北京保冬奧速斬毒鏈 22日起抵京72小時需檢測

北京保冬奧速斬毒鏈 22日起抵京72小時需檢測

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距