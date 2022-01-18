人權團體遊說抵制北京冬奧 贊助商無動於衷

北京冬奧開幕在即，圖為北京冬奧奧運村。(美聯社)

近年來由於中國對新疆、西藏及香港的壓迫，人權團體一直不斷遊說各國政府及企業抵制今年的北京冬奧 ；雖然這些組織成功說服聯邦政府，連帶也使英國、加拿大等盟國一同加入抵制行列，但在北京冬奧即將開幕之際，一些將中國視為重要市場的許多企業，仍無一撤回對北京冬奧的贊助或發表對中國的譴責聲明。

倡議團體「世界維吾爾 代表大會」(World Uyghur Congress)計畫負責人艾金(Zumretay Arkin)表示，全球近200個人權組織窮盡一切力量，但只有德國金融服務公司安聯(Allianz)的高層同意與他們的說客見面；雖然他們派出現居荷蘭、曾遭中共當局關入「再教育營」的維吾爾人西迪克(Kelbinur Sidik)與安聯會面，並聲稱安聯執行長被西迪克的說法感動，承諾將與國際奧委會討論中國人權問題，但仍沒能讓安聯撤回贊助。

安聯的發言人拒絕回應執行長究竟是否有向國際奧委會提及中國人權問題，但目前為止安聯並未撤回贊助，也沒有發表任何聲明譴責中國在人權紀錄上的慘況；安聯發言人說：「我們一向支持『以運動員為核心』的各種奧運 會，且『贊助』是長期合作，包含東京、巴黎、洛杉磯、米蘭的奧運會皆如此。」

對於針對企業的倡議活動以「全軍覆沒」作收，艾金說：「儘管國務院已經認定中國對維吾爾人的所作所為是種族滅絕，但出於擔憂冒犯全球第二大經濟體會使他們喪失廣大市場，所有企業對中國的人權問題仍然保持沉默，在這些企業眼裡只有錢。」

其他具有指標性意義的企業，也都不約而同地迴避有關這方面的問題；可口可樂公司發言人指出，該公司高層去年受邀至國會聽證會作證時，詳細說明了該公司對於「人權」的承諾，但未提及「哪個國家哪一方面」的人權；交換住宿領導品牌Airbnb也說，他們與國際奧委會自2020年展開長達九年的合作，對這九年中舉辦的各種奧運會不會針對性地因為單一問題而取消贊助。