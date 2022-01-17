火上加油…供應鏈不穩 冰淇淋店等小商家也遭殃

連鎖冰淇淋店FoMu的負責人迪娜·賈拉爾說，每天都會遇到新的問題，不斷重新評估商業模式。(美聯社)

新冠疫情 伴隨的供應鏈 危機造成成本飛漲，勞工部 13日表示，去年12月的批發價和一年前相比漲幅破紀錄，達到9.7%，對大企業和小企業主都有著巨大衝擊，運輸、勞工和疫情等因素更讓未來經濟充滿不確定性，業者也難以掌握成本和到貨的時機。

「風險是可以預估的，但更多的是不確定性，我們不知道未來會如何。」小企業與創業委員會(Small Business & Entrepreneurship Council)經濟學者基廷(Ray Keating)表示：「消費需求仍在，但供應鏈緊縮的狀況遲遲無法緩解，只能反映到物價成本上。」

此外，為彌平虧損，業主們除了漲價還縮減人力、暫停部分商品銷售、取消免運費服務等；但是在無法預見通膨何時結束的前提，業者們也擔心長期下來吃不消，連鎖冰淇淋店FoMu的負責人迪娜·賈拉爾(Deena Jalal)形容：「我們每天都會遇到新的問題，不斷重新評估我們的商業模式。」

以FoMu在2021年的成本分析來看，比2020年增加了15%；為此賈拉爾也調漲商品價格10%，並採取其他削減成本的措施，包括取消部分口味的冰淇淋和減少內用。

密蘇里州知名的胡桃派店Peggy Jean's Pies共同經營人芮貝卡‧米勒(Rebecca Miller)也抱怨，胡桃的成本在短短兩周內漲了40%，店內商品很快就得面臨2元至24元不等的漲價。

此外，米勒指黑莓、煉乳和雞蛋的價格漲幅也相當劇烈；即使每周她只和當地最便宜的批發商購買這三樣食材，她的堅果派仍無法抵擋漲價的命運，「在維持最低薪資的標準下，我們無法消化這些成本。」

麻州室內設計師伊莉莎白‧班奈迪克(Elizabeth Benedict)則表示，裝潢材料的漲幅高達7%至30%，而且還得加上運費，她說：「大部分商品的漲價通知都是在不到兩周的時間內發出，這讓我們難以維護對客戶的報價。」