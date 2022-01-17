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上任三把火 維州新州長楊京 速廢學校口罩令

編譯柯立偉／綜合16日電
維州新州長楊京上任首日，即廢止學校口罩強制令。(Getty Images)
維州新州長楊京上任首日，即廢止學校口罩強制令。(Getty Images)

去年11月選舉中，成功將維吉尼亞州由藍轉紅的共和黨籍州長當選人楊京(Glenn Youngkin)16日走馬上任，旋即連發九道行政命令；其中最令人矚目的是自24日起取消K12學校的口罩強制令，楊京指出取消強制措施是將選擇如何教育的權利還給父母。

楊京16日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時表示，他會把選擇是否戴口罩的權利還給父母；他說：「從競選到現在，我一直強調，要捍衛父母的權利；維州各種法令均明確規定父母對於小孩子的養育、教育及照顧有基本權，因此政府當然有必要提供父母『選擇退出』的權利，讓他們自己決定怎麼做對孩子最好。」

楊京特別強調：「我會以我所擁有的所有權力，竭力保障父母選擇如何教育孩子的基本權不受侵犯，所有選擇讓孩子不戴口罩的父母，都有權不被任何人要求交代理由或提出證明。」

不過，即便口罩強制令取消，仍有學區公開表示不會改變既有政策；里奇蒙(Richmond)學區督學卡姆拉斯(Jason Kamras)就推文宣布：「本學區轄內所有學校，仍將繼續要求所有入校教職員、學生及訪客，必須戴上遮住口鼻的口罩。」

亞歷山卓學區(Alexandria's school system)16日也發出聲明，表示「各校均會遵守聯邦疾病防治中心(CDC)對於口罩的建議，要求所有人在校內、校車及其他所有學校設施內戴口罩」；費爾法克斯郡(Fairfax County)及阿靈頓郡(Arlington County)的公立學校系統則較隱諱地說「會詳細看過州長的行政命令，但目前仍然沒有改變既有政策的打算，還是會繼續要求教職員工及全體學生戴口罩。」

此外，楊京也對疫苗問題發表看法；他自稱已接種補強針，也鼓勵大家接種，但反對強制，因此也已下令取消州公務員的強制接種令。

口罩 學區 教育

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