東加災後照片曝光 火山灰汙染水資源、全島仍斷訊

近期釋出第一批東加災情照片顯示，火山噴發造成水汙染，且空氣有毒。街上混凝土、樹木和石頭散落一地。（取材自推特）

南太平洋島國東加(Tonga)15日火山爆發，引發小規模但大範圍的海嘯，目前已知加州 、日本 及秘魯均有關於海嘯的零星災情傳出；然而由於東加海底纜線損毀，外界無法得知當地具體災情，只能透過鄰國紐西蘭轉述。

紐西蘭首相阿爾登(Jacinda Ardern)指出，東加沿海民宅及商家受有災損，需要重大清理，目前東加缺乏飲用水資源，亟需外界援助。她說：「海嘯對東加首都努瓜婁發(Nuku'alofa)造成嚴重打擊，船隻和石頭等被沖上岸，而且由於火山灰造成的污染，飲用水成為當務之急；我們計畫17日或18日派人過去勘災並提供協助，不過還是要看火山灰的狀況再決定要派飛機或軍艦。」

Some first pics coming out of #Tonga post #Tsunami #volcanoEruption This is in the outer islands Pangai, Haapai. Roads ripped up. Seems some of those massive chunks are pieces of the seawall. #tongatsunami #TongaVolcanoEruption

Photos: Haloti Ulufonua, FB pic.twitter.com/QndVbTYtgo — Josephine Latu-Sanft (@JoLatuSanft) January 16, 2022

除紐西蘭外，國務卿布林肯(Antony Blinken)也在推特(Twitter)上表達對東加災情的慰問；他推文說：「東加人民正在從火山爆發及海嘯的災情中慢慢恢復，美國對此深表關切，我們也已做好一切準備，隨時能向我們位於南太平洋的島國友邦提供協助。」

位於斐濟(Fiji)的聯合國 太平洋辦公室(United Nations in Pacific)發言人，也在推特上發表聲明表示：「聯合國已做好準備隨時對東加政府及人民提供協助；但不幸的是，我們擔心還有更進一步的火山爆發及致災性海嘯。」

海嘯撲秘魯奪2命 加州、日本傳零星災情

除東加當地外，日本竜美群島(Amami Islands)及吐噶喇列島(Tokara Islands)也觀測到約4呎高的海浪，東北岩手縣(Iwate Prefecture)的港口也有船隻因水位變化而翻覆，不過由於日本有發布海嘯注意警報，沿岸地區居民已有防備，且嚴格講來只是水位變化較大的海浪，並未造成傷亡。

南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，加州聖塔克魯茲一處港口水面上升。(美聯社) 南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，加州聖塔克魯茲一處港口的海水流到路面。(美聯社)

南美洲厄瓜多及智利則在東加海底火山爆發後關閉海灘，也無傷亡人數；但秘魯當局一開始認為沒有海嘯威脅，既未發布海嘯警報也未要求沿岸居民撤離，導致該國奇克拉約省(Chiclayo)的內朗普海灘(Naylamp)兩名遊客不幸被捲入海中身亡，當局遲至16日才發布海浪異常警告並關閉海灘。

南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，智利民眾被勸說離開海灘。(路透)