東加災後照片曝光 火山灰汙染水資源、全島仍斷訊

南太平洋島國東加(Tonga)15日火山爆發,引發小規模但大範圍的海嘯,目前已知加州 、日本 及秘魯均有關於海嘯的零星災情傳出;然而由於東加海底纜線損毀,外界無法得知當地具體災情,只能透過鄰國紐西蘭轉述。

紐西蘭首相阿爾登(Jacinda Ardern)指出,東加沿海民宅及商家受有災損,需要重大清理,目前東加缺乏飲用水資源,亟需外界援助。她說:「海嘯對東加首都努瓜婁發(Nuku'alofa)造成嚴重打擊,船隻和石頭等被沖上岸,而且由於火山灰造成的污染,飲用水成為當務之急;我們計畫17日或18日派人過去勘災並提供協助,不過還是要看火山灰的狀況再決定要派飛機或軍艦。」

Some first pics coming out of #Tonga post #Tsunami #volcanoEruption This is in the outer islands Pangai, Haapai. Roads ripped up. Seems some of those massive chunks are pieces of the seawall. #tongatsunami #TongaVolcanoEruption

Photos: Haloti Ulufonua, FB pic.twitter.com/QndVbTYtgo