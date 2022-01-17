我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

東加災後照片曝光 火山灰汙染水資源、全島仍斷訊

編譯柯立偉／綜合16日電
近期釋出第一批東加災情照片顯示，火山噴發造成水汙染，且空氣有毒。街上混凝土、樹木和石頭散落一地。（取材自推特）
近期釋出第一批東加災情照片顯示，火山噴發造成水汙染，且空氣有毒。街上混凝土、樹木和石頭散落一地。（取材自推特）

南太平洋島國東加(Tonga)15日火山爆發，引發小規模但大範圍的海嘯，目前已知加州日本及秘魯均有關於海嘯的零星災情傳出；然而由於東加海底纜線損毀，外界無法得知當地具體災情，只能透過鄰國紐西蘭轉述。

紐西蘭首相阿爾登(Jacinda Ardern)指出，東加沿海民宅及商家受有災損，需要重大清理，目前東加缺乏飲用水資源，亟需外界援助。她說：「海嘯對東加首都努瓜婁發(Nuku'alofa)造成嚴重打擊，船隻和石頭等被沖上岸，而且由於火山灰造成的污染，飲用水成為當務之急；我們計畫17日或18日派人過去勘災並提供協助，不過還是要看火山灰的狀況再決定要派飛機或軍艦。」

除紐西蘭外，國務卿布林肯(Antony Blinken)也在推特(Twitter)上表達對東加災情的慰問；他推文說：「東加人民正在從火山爆發及海嘯的災情中慢慢恢復，美國對此深表關切，我們也已做好一切準備，隨時能向我們位於南太平洋的島國友邦提供協助。」

位於斐濟(Fiji)的聯合國太平洋辦公室(United Nations in Pacific)發言人，也在推特上發表聲明表示：「聯合國已做好準備隨時對東加政府及人民提供協助；但不幸的是，我們擔心還有更進一步的火山爆發及致災性海嘯。」

海嘯撲秘魯奪2命 加州、日本傳零星災情

除東加當地外，日本竜美群島(Amami Islands)及吐噶喇列島(Tokara Islands)也觀測到約4呎高的海浪，東北岩手縣(Iwate Prefecture)的港口也有船隻因水位變化而翻覆，不過由於日本有發布海嘯注意警報，沿岸地區居民已有防備，且嚴格講來只是水位變化較大的海浪，並未造成傷亡。

南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，加州聖塔克魯茲一處港口水面上升。(美聯...
南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，加州聖塔克魯茲一處港口水面上升。(美聯社)
南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，加州聖塔克魯茲一處港口的海水流到路面。...
南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，加州聖塔克魯茲一處港口的海水流到路面。(美聯社)

南美洲厄瓜多及智利則在東加海底火山爆發後關閉海灘，也無傷亡人數；但秘魯當局一開始認為沒有海嘯威脅，既未發布海嘯警報也未要求沿岸居民撤離，導致該國奇克拉約省(Chiclayo)的內朗普海灘(Naylamp)兩名遊客不幸被捲入海中身亡，當局遲至16日才發布海浪異常警告並關閉海灘。

南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，智利民眾被勸說離開海灘。(路透)
南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，智利民眾被勸說離開海灘。(路透)

南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，紐西蘭一處港口船隻翻覆。(美聯社)
南太平洋島國東加火山爆發，引發大範圍海嘯，紐西蘭一處港口船隻翻覆。(美聯社)

日本 加州 聯合國

上一則

「歡迎球王回家」塞國總統批澳：他們是讓自己難堪

下一則

Omicron襲養老院 7天近9萬住民職員染疫 病歿遽增47%

延伸閱讀

距離1萬多公里…東加火山噴發 祕魯掀巨浪釀2死

距離1萬多公里…東加火山噴發 祕魯掀巨浪釀2死
本世紀以來最強海底火山噴發為 何能引發越洋海嘯？

本世紀以來最強海底火山噴發為 何能引發越洋海嘯？
這次海嘯不一樣 日本學者研判可能靠空氣傳遞

這次海嘯不一樣 日本學者研判可能靠空氣傳遞
影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水

影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
南太平洋島國東加的海底火山15日下午發生大規模噴發，引發太平洋海嘯，美國加州海岸出現4.1英尺（大約1公尺）高的巨浪，造成聖克魯斯港附近淹水。（美聯社）

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

2022-01-15 21:11

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）