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強風暴「伊茲」襲東南部 公路車禍頻傳 逾千航班取消

編譯林梅婕／綜合16日電
伊茲風暴來襲，南卡州一輛剷雪車出任務。(Getty Images)
伊茲風暴來襲，南卡州一輛剷雪車出任務。(Getty Images)

超強風暴「伊茲」(Izzy)16日橫掃全美東南地區，喬治亞、北卡羅來納、南卡羅來納和佛羅里達州多達數十萬住戶停電，路樹和圍籬橫倒街頭；不僅陸上交通大亂，北卡州夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)當天逾九成以上的航班取消，超過1200班飛機的乘客受到影響。

馬里蘭州大學公園(Weather Prediction Center in College Park)氣象預報中心專家赫利(Brian Hurley)指出，伊茲為北卡州西部部分地區累積高達10吋的雪量；而北卡州公路巡警(North Carolina Highway Patrol)發言人納克斯(Christopher Knox)則表示，截至16日下午共接獲300起車禍和近800通求助電話。

此外，北卡州洛麗(Raleigh)還傳出一起死亡車禍，車輛打滑駛離路面後撞上路樹，造成41歲的駕駛和乘客雙雙當場死亡，調查人員初步研判為車輛在結冰道路上的行駛速度過快釀禍。

北卡州運輸廳廳長博耶特(J. Eric Boyette)提醒民眾，中部和西部地區有許多路面結冰，東部地區的居民則必須嚴防大雨和強風的襲擊。

據全國電力系統追蹤PowerOutage.us.數據，超過26萬人在16日下午無電可用，北卡州停電情況最為嚴重，多達9萬戶停電。

國家氣象局(National Weather Service)也證實，佛州西南地區遭受一場強風時速118哩(190公里)的龍捲風襲擊；龍捲風行經地面將近2哩遠(3公里)，暴風直徑一度長達125碼(115公尺)，30幢行動房屋被摧毀。

維吉尼亞州警方自午夜至中午12時45分共接獲142起車禍和162起車輛故障通報，所幸目前無人死亡；16日下午更發生一起重大車禍，一輛聯結車在81號州際公路(Interstate 81)上、往北行經洛亞諾克郡(Roanoke County)時，車頭和車身被硬生生折斷。

隨著暴風持續朝中大西洋(Mid-Atlantic)和新英格蘭地區前進，南部各州路面仍有結冰的情況，預計至17日都不宜駕駛；赫利也表示，伊茲的降雪量雖然沒有破紀錄，但「積雪的地方會愈來愈多，有些會累積4至8吋的積雪。」

伊茲風暴來襲，愛阿華州一居民在雪中剷雪。(路透)
伊茲風暴來襲，愛阿華州一居民在雪中剷雪。(路透)

北卡 車禍 龍捲風

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