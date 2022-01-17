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對抗氣候變遷 兩黨州長增列預算防天災

編譯潘勛／綜合16日電
加州州長紐森(左)打算增加預算，用在氣候相關計畫。(美聯社)
加州州長紐森(左)打算增加預算，用在氣候相關計畫。(美聯社)

由於聯邦撥發資金給各州來對抗氣候變遷衍生災害如野火、水災及空污，各州資金充足，所以州長、州議會不論黨籍，目前都願意投入更多預算，用在減緩氣候變遷，防治相關天災。

美聯社16日報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)及華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)都明言，打算增加預算，用在氣候相關計畫，例如擴大取得電動車的管道、創造更多潔淨能源如太陽能等的貯存設施。紐森在上周提出州預算案時表示，全國人口最多的加州目前面臨五種「生存威脅」，氣候變遷屬其中之一。

在共和黨主政州，州長們也願投入資金來保護社區，減少天災損害，只是大多避談這些開支與全球暖化有關。

亞利桑納州長杜西(Doug Ducey)上周投入10億元資金，打算興建水資源基礎施設，因應美西乾旱讓城市及農田供水短絀；愛達荷州長李睿德(Brad Little)承認，氣候變遷讓山火為之惡化，提議五年內增加1億5000萬元開支來滅火，外加聘僱更多消防員。南卡羅來納州長麥克馬斯特(Henry McMaster)呼籲州議會把聯邦撥發的3億元資金，用在對抗洪澇、海岸線侵蝕及暴風雨災損。

州長提出預算案是預算協商的第一步，接下來必須與州議會共事，敲定最後細節；很多州長接下來幾周將提出預算案，有些州則已提出。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在州情咨文中呼籲州方動用5億元來建設離岸風電。

今年各州提出預算時，很多州不僅出現巨額預算剩餘，還發現氣候形態變得愈來愈難忽視；西部乾旱繼續肆虐，科羅拉多圓石市(Boulder)附近12月出現不合時令的山火；一樣不該在冬季發生的龍捲風蹂躪肯塔基州；幾起颶風侵襲墨西灣區；太平洋岸西北部，夏末氣溫飆升到揮汗如雨，頻破歷史紀錄。

英斯利指出，氣候危機不再抽象假說，自己及全國各州長幾乎每周都會碰到，必須設法因應。

各州因消費者開支強勁而稅收超出預期，伴同物價上升也讓稅收大增，聯邦為紓解疫情而撥來數十億款項，國會又在11月通過1兆元的基礎設施建設法案，都讓各州目前資金極為充裕，用在因應氣候變遷。

華盛頓州長英斯利打算增加預算，用在氣候相關計畫。(美聯社)
華盛頓州長英斯利打算增加預算，用在氣候相關計畫。(美聯社)

預算 氣候變遷 加州

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