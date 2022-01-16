影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水
太平洋島國東加王國(Tonga)附近的海底火山15日爆發並引發海嘯，島上的對外聯繫完全中斷，災情不明，但美西沿岸地區、夏威夷和阿拉斯加州一度為此發布海嘯警告；由於災情不重，夏威夷已解除警告。
美西、夏威夷和阿拉斯加州的居民被告知離開海邊去往地勢高的地帶，並注意當地緊急管理部門的警告。夏威夷的太平洋海嘯中心報告，夏威夷可愛島(Kauai)南部的Nawiliwili測到海潮的浪高1.6呎，北部Hanalei的浪高2.7呎。有報導說，海嘯將港內船隻沖上了碼頭。
海嘯中心表示，海底火山爆發地點距夏威夷3000哩，夏威夷除部分島嶼湧入少量洪水外，沒有其他損失，海嘯警報在火山爆發11個小時後解除。
阿拉斯加州的國家海嘯警報中心說，他們尚未發布解除警告，因為沖到夏威夷的浪潮沒有嚴重到需發布重大海嘯的標準。海嘯警報中心說，沖到阿州Nikolski鎮和Adak鎮的浪潮分別高1呎和1.9呎，加州蒙特瑞(Monterey)的浪高2.6呎。
蘑菇雲衝天際 東加「白天變黑夜」
海嘯發生時，東加的軍警護送國王離開海邊王宮，與島上居民逃向地勢高的地方。當地主要靠網路對外聯絡，網路是從斐濟通過海底電纜連接，網路於當地時間下午6時40分許中斷，海底電纜也受損，因此目前無法掌握海嘯造成的損失和人員傷亡。管理海底電纜的公司表示，不清楚電纜是被切斷還是因斷電而不通。
東加王國約有居民10萬5000人，該國所屬的全部島嶼均發布了海嘯警報。一個推特用戶發布視頻，顯示海嘯的巨浪沖到岸上，教堂和民居等建築被圍，文中說「可聽到火山爆發的劇烈響聲，湧出如雨般的灰燼和碎石，天空被黑暗覆蓋」。
15日南太平洋トンガのフンガトンガ火山噴火の瞬間を捉えた衛星からの映像 pic.twitter.com/eXCSfsYyRl— 不変哲（新） (@fuhentetsu) January 15, 2022
Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe— Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022
東加的洪加阿帕伊島(Hunga Ha'apai)的海底火山近來出現一系列劇烈噴發，12月底噴發後，地球圖像公司Planet Labs PBC開始密切監視。監視圖像顯示，受此次噴發的影響，該島的面積增大45%。衛星圖像顯示，火山噴發物衝出海面，煙灰、氣體和水蒸氣如蘑菇雲般升向空中。
紐西蘭軍方也對海嘯嚴密監視，表示如有需求隨時準備提供援助。
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