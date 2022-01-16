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影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水

編譯孫梁／綜合15日電
南太平洋島國東加附近的「洪加湯加－洪加哈派」海底火山15日大噴發後，火山灰直竄天際東加氣象局提供的衛星影像。(歐新社)
南太平洋島國東加附近的「洪加湯加－洪加哈派」海底火山15日大噴發後，火山灰直竄天際東加氣象局提供的衛星影像。(歐新社)

太平洋島國東加王國(Tonga)附近的海底火山15日爆發並引發海嘯，島上的對外聯繫完全中斷，災情不明，但美西沿岸地區、夏威夷阿拉斯加州一度為此發布海嘯警告；由於災情不重，夏威夷已解除警告。

美西、夏威夷和阿拉斯加州的居民被告知離開海邊去往地勢高的地帶，並注意當地緊急管理部門的警告。夏威夷的太平洋海嘯中心報告，夏威夷可愛島(Kauai)南部的Nawiliwili測到海潮的浪高1.6呎，北部Hanalei的浪高2.7呎。有報導說，海嘯將港內船隻沖上了碼頭。

海嘯中心表示，海底火山爆發地點距夏威夷3000哩，夏威夷除部分島嶼湧入少量洪水外，沒有其他損失，海嘯警報在火山爆發11個小時後解除。

阿拉斯加州的國家海嘯警報中心說，他們尚未發布解除警告，因為沖到夏威夷的浪潮沒有嚴重到需發布重大海嘯的標準。海嘯警報中心說，沖到阿州Nikolski鎮和Adak鎮的浪潮分別高1呎和1.9呎，加州蒙特瑞(Monterey)的浪高2.6呎。

太平洋東加王國附近海底火山爆發，引起海嘯，夏威夷和美國西岸也發出警報。圖為洛杉磯...
太平洋東加王國附近海底火山爆發，引起海嘯，夏威夷和美國西岸也發出警報。圖為洛杉磯威尼斯漢岸邊出現大浪。(Getty Images)
南太平洋島國東加附近的洪加湯加海底火山15日發生猛烈噴發，引起海嘯，圖為海水湧入...
南太平洋島國東加附近的洪加湯加海底火山15日發生猛烈噴發，引起海嘯，圖為海水湧入加州聖克魯斯的上港區域。(美聯社)

蘑菇雲衝天際 東加「白天變黑夜

」  

海嘯發生時，東加的軍警護送國王離開海邊王宮，與島上居民逃向地勢高的地方。當地主要靠網路對外聯絡，網路是從斐濟通過海底電纜連接，網路於當地時間下午6時40分許中斷，海底電纜也受損，因此目前無法掌握海嘯造成的損失和人員傷亡。管理海底電纜的公司表示，不清楚電纜是被切斷還是因斷電而不通。

東加王國約有居民10萬5000人，該國所屬的全部島嶼均發布了海嘯警報。一個推特用戶發布視頻，顯示海嘯的巨浪沖到岸上，教堂和民居等建築被圍，文中說「可聽到火山爆發的劇烈響聲，湧出如雨般的灰燼和碎石，天空被黑暗覆蓋」。

東加的洪加阿帕伊島(Hunga Ha'apai)的海底火山近來出現一系列劇烈噴發，12月底噴發後，地球圖像公司Planet Labs PBC開始密切監視。監視圖像顯示，受此次噴發的影響，該島的面積增大45%。衛星圖像顯示，火山噴發物衝出海面，煙灰、氣體和水蒸氣如蘑菇雲般升向空中。

紐西蘭軍方也對海嘯嚴密監視，表示如有需求隨時準備提供援助。

南太平洋島國東加附近的「洪加湯加－洪加哈派」海底火山15日大噴發後，火山灰直竄天...
南太平洋島國東加附近的「洪加湯加－洪加哈派」海底火山15日大噴發後，火山灰直竄天際。圖為東加氣象局提供的衛星影像。(路透)

夏威夷 阿拉斯加州 洪水

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