影／東加火山爆發「全島斷訊」 海嘯跨太平洋 加州現大浪淹水

太平洋島國東加王國(Tonga)附近的海底火山15日爆發並引發海嘯,島上的對外聯繫完全中斷,災情不明,但美西沿岸地區、夏威夷 和阿拉斯加州 一度為此發布海嘯警告;由於災情不重,夏威夷已解除警告。

美西、夏威夷和阿拉斯加州的居民被告知離開海邊去往地勢高的地帶,並注意當地緊急管理部門的警告。夏威夷的太平洋海嘯中心報告,夏威夷可愛島(Kauai)南部的Nawiliwili測到海潮的浪高1.6呎,北部Hanalei的浪高2.7呎。有報導說,海嘯將港內船隻沖上了碼頭。

海嘯中心表示,海底火山爆發地點距夏威夷3000哩,夏威夷除部分島嶼湧入少量洪水 外,沒有其他損失,海嘯警報在火山爆發11個小時後解除。

阿拉斯加州的國家海嘯警報中心說,他們尚未發布解除警告,因為沖到夏威夷的浪潮沒有嚴重到需發布重大海嘯的標準。海嘯警報中心說,沖到阿州Nikolski鎮和Adak鎮的浪潮分別高1呎和1.9呎,加州蒙特瑞(Monterey)的浪高2.6呎。

太平洋東加王國附近海底火山爆發,引起海嘯,夏威夷和美國西岸也發出警報。圖為洛杉磯威尼斯漢岸邊出現大浪。(Getty Images) 南太平洋島國東加附近的洪加湯加海底火山15日發生猛烈噴發,引起海嘯,圖為海水湧入加州聖克魯斯的上港區域。(美聯社)

海嘯發生時,東加的軍警護送國王離開海邊王宮,與島上居民逃向地勢高的地方。當地主要靠網路對外聯絡,網路是從斐濟通過海底電纜連接,網路於當地時間下午6時40分許中斷,海底電纜也受損,因此目前無法掌握海嘯造成的損失和人員傷亡。管理海底電纜的公司表示,不清楚電纜是被切斷還是因斷電而不通。

東加王國約有居民10萬5000人,該國所屬的全部島嶼均發布了海嘯警報。一個推特用戶發布視頻,顯示海嘯的巨浪沖到岸上,教堂和民居等建築被圍,文中說「可聽到火山爆發的劇烈響聲,湧出如雨般的灰燼和碎石,天空被黑暗覆蓋」。

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe