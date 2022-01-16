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澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

約克維奇簽證案「最後一搏」 3法官決定去留

編譯中心／綜合15日電
網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律團隊陪同下，離開拘留旅館前往法庭。(路透)
網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律團隊陪同下，離開拘留旅館前往法庭。(路透)

入境簽證二度被澳洲當局撤銷後，世界男子網壇排名第一的塞爾維亞球王約克維奇(Novak Djokovic)展開法律戰，庭訊16日登場，由澳洲聯邦法院三名法官組成合議庭審理；由於合議庭的決定將是最終判決，因此這場全球和體育界矚目的大戲有望就此畫下句點。

約克維奇14日在移民拘留旅館度過，他和他的律師之前會見了移民官員；電視畫面顯示，34歲的約克維奇當地時間16日一早(美東時間15日下午)戴著口罩，坐在移民旅館附近的一輛車上。

他被允許離開飯店，在兩名移民官員的監管下，長時間待在他的律師辦公室，同時通過視訊會議進行法庭聆詢。

網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律...
網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律團隊陪同下，離開拘留旅館前往法庭。(路透)

網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律...
網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律團隊陪同下，離開拘留旅館前往法庭。(路透)

路透報導，未接種疫苗的約克維奇期盼能獲准參加17日開賽的澳洲網球公開賽，追求個人第21座大滿貫賽冠軍；因此三名聯邦法院法官希望在一天內審理完這個案件，以便擁有九屆澳網公開賽冠軍的約克維奇次日能拿到今年第一届大滿貫網球錦標賽的比賽資格，進行衛冕。

法院發表聲明說：「案件將由澳洲聯邦法院首席法官艾索普(James Allsop)、貝桑科(Anthony Besanko)和歐凱勒根(David O'Callaghan)組成合議庭審理。」

霍克曾認為此案只需要由一名法官審理即可，但被聯邦首席大法官艾索普拒絕。

澳洲當局14日在澳網公開賽開賽前三天二度註約克維奇的簽證，並稱他未接種新冠疫苗，對大眾構成威脅；之後便再度拘留約克維奇，將他送到原本居住的移民旅館。

澳洲金融評論報(The Australian Financial Review)報導，澳洲聯邦巡迴法院(Federal Circuit Court)就約克維奇簽證上訴案召開聆訊時，約克維奇的代表律師伍德(Nicholas Wood)指霍克是基於「不理性」的理由而作出撤銷簽證的決定。

伍德說，霍克撤銷約克維奇簽證，並不是因為約克維奇未打疫苗而對公眾構成風險，而是因為擔心約克維奇可能會掀起一股反疫苗情緒。

網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為媒體守候...
網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為媒體守候在拘留旅館外面。(歐新社)

網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律...
網球名將約克維奇因簽證二度遭澳洲移民部長撤銷，又被強制住進拘留旅館，圖為他在法律團隊陪同下，搭車離開拘留旅館，前往法庭。(歐新社)

約克維奇 澳洲網球公開賽 簽證

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