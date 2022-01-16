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不只小約拒打疫苗 職業球星表態反疫苗 影響力惹議

編譯孫梁／綜合15日電
NFL綠灣包裝工隊明星四分衛羅傑斯，也是公開拒打疫苗的名人之一。(美聯社)
NFL綠灣包裝工隊明星四分衛羅傑斯，也是公開拒打疫苗的名人之一。(美聯社)

儘管體育界絕大多數的運動員都打過疫苗，甚至超過美國人口的接種率，但因他們的影響力大以及作為粉絲心中的偶像，致使極少數拒打的運動員備受關注並成為熱議話題。

東北大學的社會體育研究中心主任萊博維茨(Dan Lebowitz)說，每個運動員都是不同的個體，行為方式也各有不同，與其他人沒有兩樣，因此，他們對疫苗的接受或是拒絕也與其他人一樣，沒有人不受周圍訊息的影響。

拒打疫苗的網球明星約克維奇以及NBA明星厄文(Kyrie Irving)和NFL明星羅傑斯(Aaron Rodgers)成為熱議，並非他們所樂見，疫苗問世不久便迅速成為政治與文化菁英對立的標誌，無論人們如何看待都會選邊站。

著有「明星影響力」一書的堪薩斯州聖瑪麗大學教授哈維(Mark Harvey)說，就疫苗和社會議題而言，名人的影響力或許最小，因為他們對人們的定式思維鮮有影響力，正如他們不會改變人們對墮胎和限槍的態度一樣，人們對這些議題的思維已經固化。

萊博維茨說，試圖表達某種意見的人，往往會藉運動員之口說出來。

但明星對社會議題的影響力小，並不表明沒有實際影響，哈維指出，名人若與某一事務相關就會引發人們的關注，如「今日」節目主播凱蒂·庫瑞克(Katie Couric)2000年提到她的丈夫死於腸癌，因此她去醫院做了腸鏡檢查，之後數月做腸鏡檢查的人劇增。與此同理，羅傑斯對疫苗的看法，更可能會被職業美式足球聯盟(NFL)綠灣包裝工隊(Green Bay Packers)的粉絲接受，而非裔運動員的意見，會在非裔社區受到更多關注。

麻州艾姆赫斯特學院教授Robert T. Hayashi說，約克維奇對疫苗的態度可能在其母國塞爾維亞引起共鳴，因為塞爾維亞20世紀以來在歐洲的形象不佳，拒絕接種的約克維奇會被視為國家榮耀的象徵。

體育始終與政治無法分割，因此麥克喬丹多年來在所有的非體育問題上一直持中立立場，也成為他的品牌的重要組成部分。

NBA布魯克林籃網隊明星後衛厄文由於拒打疫苗，無法在紐約主場出賽。圖為球迷在巴克...
NBA布魯克林籃網隊明星後衛厄文由於拒打疫苗，無法在紐約主場出賽。圖為球迷在巴克萊中心球場外面舉著支持厄文的標語。(美聯社)
NBA布魯克林籃網隊明星後衛厄文由於拒打疫苗，無法在紐約主場出賽。(美聯社)
NBA布魯克林籃網隊明星後衛厄文由於拒打疫苗，無法在紐約主場出賽。(美聯社)

疫苗 運動員 約克維奇

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