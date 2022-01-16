暴雪籠罩半個美國 交通打結、學校停課…惡劣天氣影響1億人

一場暴風雪從美國中西部橫掃至南部與東岸，圖為貨櫃車在愛阿華州I-80公路陷入雪中。(美聯社)

又一強烈冬季風暴即將侵襲東岸中大西洋地區(Mid-Atlantic)，維吉尼亞 、喬治亞、北卡羅來納、南卡羅來納等州已宣布進入緊急狀態，大風雪預計將持續至周一，逾1億人將受到惡劣天氣影響。風雪也會延伸到紐約州北部，東北新英蘭諸州也進入冬季戒備狀態。

阿帕拉契山脈區域可能迎來本次最強烈的風雪，積雪量可達18吋，此次大風雪影響範圍廣泛，甚至可能南至亞特蘭大。預計北卡羅來納、田納西、肯塔基、俄亥俄、維吉尼亞、馬里蘭、西維吉尼亞等州都將降雪 。

國家氣象局快訊報導：「密西西比河谷下游正在發展的強烈風暴將於周日上午往東前進至東南，接著在周一往東北移動至中大西洋州區域北部。」，氣象局警告冰雪交加的天氣可能會造成危險的道路環境，須小心駕駛。

氣象預報公司AccuWeather高級氣象學家狄格(Bill Deger)報告：「風雪將迅速往東北移動，最大降雪持續僅約6小時，大部分的降雪時長約為12小時。」

國家氣象局警告，結冰以及風速達35英里/小時的強風都可能加劇潛在的停電及交通問題。

中西部大片區域周五已降下大雪，交通條件惡化導致多間學校關閉或改為線上教學。愛阿華州 影響最嚴重，國家氣象局氣象學家史莫(Brad Small)表示第摩因市(Des Moines)機場降雪逾14吋，愛阿華州中部及南部大片區域降雪達9吋至1呎間。愛阿華州巡邏隊報告，14日下午5點到9點四小時內，第摩因市接到207位駕駛人尋求協助，發生78起車禍。

一場暴風雪從美國中西部橫掃至南部與東岸，圖為愛阿華州第莫因居民用吹雪機清除積雪。(路透)

田納西州部分地區降雪量可能多達6吋，密西西比州北部及阿拉巴馬州田納西河谷區域可見少量積雪。

南卡阿布維爾市(Abbeville)一位五金行店主威格勒(Travis Wagler)表示，已經至少兩個冬天沒有見過五金行用品短缺，該地區預計樹枝或電線會結冰，可能導致數日無電。

由於預計南部會降下冰雪，16日全國境內將近1000班航班已經取消。17日正逢馬丁路德金恩紀念日假期，學校及許多商家皆關閉，有助於減少交通擁塞問題。