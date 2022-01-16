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厭倦約克維奇簽證風波 納達爾：沒有球員比賽事還重要

記者胡玉立／綜合報導
綽號「西班牙蠻牛」的網球名將納達爾在澳網媒體日受訪時說，他對約克維奇簽證引發的鬧劇已經厭煩，只想好好打球。(Getty Images)
綽號「西班牙蠻牛」的網球名將納達爾在澳網媒體日受訪時說，他對約克維奇簽證引發的鬧劇已經厭煩，只想好好打球。(Getty Images)

17日正式開打的澳洲網球公開賽在15日於墨爾本公園舉行記者會，眾位世界知名網球好手幾乎個個都被問到對約克維奇(Novak Djokovic)爭議事件有何看法；包括約克維奇多年來的競爭對手納達爾(Rafael Nadal)在內，大多數選手認為，這件事鬧得太凶，希望各界回歸網球本身，關注真正重要的澳網公開賽。

西班牙網球明星納達爾與瑞士選手費德勒(Roger Federer)和約克維奇並列「網壇三巨頭」；被問到約克維奇事件帶來了什麼教訓？納達爾回道：「老實說，我已經對整件事有點厭煩了，因為我相信重要的應該是討論網球運動。」

納達爾說：「毫無疑問，約克維奇是史上最佳選手之一，但沒有任何選手比賽事更重要，不是嗎？選手來來去去，即使沒有費德勒、約克維奇、我自己或當年很偉大的伯格(Bjorn Borg)，網球賽都會持續下去。澳洲公開賽比任何選手都重要。如果他最終參賽，很好。如果他沒打，澳網仍將是偉大的澳網。」

其他包括澳洲地主選手德米納爾(Alex de Minaur)、西班牙女網好手蒙奎露薩(Garbine Muguruza)和去年震驚美國公開賽的英國冠軍小將瑞度卡努(Emma Raducanu)，也有同樣的看法；瑞度卡努說，「我覺得這整個情況讓這場夏天的偉大網球賽失了真。」

納達爾和拉杜卡努都在接種疫苗之後確診；但疫苗顯然預防了重症；根據男子巡迴賽數據，約克維奇是排名前100名球員中僅有的三名未接種疫苗者之一。

與約克維奇關係密切的德國男網好手澤瑞夫(Alexander Zverev)決定替約克維奇略做辯護，他反對過度解讀當前的鬧劇；「他仍然贏得了20個大滿貫，他的世界排名第一累積周數依舊最長，他擁有最多的大師賽冠軍。對我來說，他仍是歷來最了不起的球員之一。」澤瑞夫說：「這顯然對任何人都不是件好事，對他來說，尤其如此；但不要因此而質疑他的傳奇成就。」

澳洲網壇好手「壞小子」基里洛斯(Nick Kyrgios)則替約克維奇抱不平，暗指澳洲人把約克維奇當做出氣筒來發洩他們對疫情的不滿。

基里洛斯因為新冠病毒檢測呈陽性反應，目前正在雪梨隔離，15日並未出席澳網記者會，但他在播客「無國界」(No Boundaries)中表示，「我們現在把他當作大規模殺傷性武器來對待；他只是來打網球的。」

約克維奇 澳洲網球公開賽 納達爾

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