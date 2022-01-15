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澳二度取消約克維奇簽證…上訴若敗 3年不得入境

約克維奇簽證二度被撤 澳移民部長歸咎他恐引「內亂」

編譯周辰陽／即時報導
網壇世界球王約克維奇的簽證二度遭澳洲政府撤銷，15日下午再次被送進專為難民及尋求庇護人士入住的墨爾本帕克飯店（Park Hotel）隔離，等候16日早上再次出庭。美聯社
網壇世界球王約克維奇的簽證二度遭澳洲政府撤銷，15日下午再次被送進專為難民及尋求庇護人士入住的墨爾本帕克飯店（Park Hotel）隔離，等候16日早上再次出庭。美聯社

澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）14日依法動用個人權力，二度撤銷網壇世界球王約克維奇的簽證。根據最新公開的法庭文件，霍克將約克維奇描述成「內亂」（Civil Unrest）風險和「反疫苗情緒的護身符」。

澳洲衛報及澳洲特別廣播服務公司（SBS）報導，霍克稱自己認可約克維奇最近確診意味他「對周圍的那些人是一個微不足道的風險」，卻「被部分人視為反疫苗情緒團體的護身符」，允許他留下可能導致「助長澳洲社區產生的反疫苗接種情緒」，也「可能導致之前在澳洲經歷過的類似內亂增加」，並指「集會與抗議本身也許就是社區傳播的一個來源」。

霍克稱約克維奇是「一名具有影響力和地位的人士」，考慮到「約克維奇在收到新冠檢測陽性反應結果之後的行為，他公開發表的觀點，以及他未接種疫苗的狀況，我認為他繼續留在澳洲可能鼓勵其他人不顧或行為不符澳洲公衛建議和政策」。

據報導，約克維奇15日下午再次被送進專為難民及尋求庇護人士入住的墨爾本帕克飯店（Park Hotel）隔離，等候16日早上9時30分再次出庭，律師團則指霍克的撤簽決定「不合理」。

澳洲 約克維奇 疫苗

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