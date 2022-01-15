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澳二度取消約克維奇簽證…上訴若敗 3年不得入境

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

澳洲二度取消約克維奇簽證…上訴若失敗 3年不得入境

記者胡玉立／綜合報導
澳洲政府14日在澳洲網球公開賽開打前三天，再度取消球王約克維奇簽證；約克維奇已上訴，將舉行聽證。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒看板指球王遭澳洲囚禁。（美聯社）
澳洲政府14日在澳洲網球公開賽開打前三天，再度取消球王約克維奇簽證；約克維奇已上訴，將舉行聽證。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒看板指球王遭澳洲囚禁。（美聯社）

澳洲網球公開賽正式開打前三天，澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)14日決定二度撤銷世界男網球王約克維奇(Novak Djokovic)簽證；約克維奇當晚立即提出上訴，法院訂15日由兩造提交書面證據，16日上午進一步聽證；若上訴失敗，約克維奇將遭驅逐出境，可能三年內不得入境。

最新上訴程序開始後，法官准許約克維奇保持自由，但須於15日上午8點與澳洲邊防部隊官員會面並返回移民拘留處；但中央社引述法新社報導，法院文件顯示，約克維奇目前被拘留在墨爾本某處。

澳：他助長反疫苗情緒

澳洲當局也在另一份法庭文件中指稱，約克維奇滯留澳洲「恐助長反疫苗情緒」，呼籲將他遣送出境。

霍克14日宣布依法動用個人權限，二度撤銷維克維奇簽證時指出，他「以健康和秩序為由，取消簽證，因為這樣做符合公眾利益。」

圖為約克維奇在墨爾本遭拘禁的住處外有保安人員嚴密把守。（Getty Images...
圖為約克維奇在墨爾本遭拘禁的住處外有保安人員嚴密把守。（Getty Images）

「澳洲人在疫情下做了許多犧牲，當然期望這些犧牲成果得到保護。」澳洲總理莫里森(Scott Morrison)也力挺霍克的決定並說：「這就是部長今天採取行動的目的。」

現年34歲、世界排名第一的網球明星約克維奇並未接種疫苗，他4日宣布自己取得澳網組織發出的「醫療豁免」，5日飛抵澳洲，準備參加17日開打的澳網公開賽，卻在墨爾本機場遭邊境當局撤銷簽證，拘留在移民旅館四天；整起事件的動向與發展，成為全球矚目焦點。

接連犯錯 約克維奇挨批 

10日，法官以約克維奇在機場未獲允許與律師同行的程序理由，恢復他的簽證；約克維奇12日在社群媒體坦承自己當初入境澳洲旅行申報單，因「人為錯誤」不正確填寫，未勾選他在抵澳前兩周曾去過多個國家。

約克維奇同時承認，儘管明知自己前兩天COVID-19檢測呈陽性反應，12月仍在塞爾維亞接受一家法國報紙採訪和拍照；該媒體記者後來表示，約克維奇受訪前並未告知檢測結果。

約克維奇這麼做，似乎是想證明自己以曾染疫為由取得澳網「醫療豁免」是合理的，但這些「錯誤」進一步引起澳洲民眾和全球各方廣泛議論與批判。

圖為約克維奇的球迷在墨爾本政府拘留中心外示威，要求澳洲當局釋放他。（Getty ...
圖為約克維奇的球迷在墨爾本政府拘留中心外示威，要求澳洲當局釋放他。（Getty Images）

約克維奇的律師表示，他們對霍克撤銷簽證決定提出上訴的主要理由是，霍克並非基於約克維奇未接種疫苗可能帶來的健康風險，而是基於反疫苗者對他的觀感才做此決定。

約克維奇若遭澳洲驅逐出境，可能被禁止三年內再入境澳洲，但此限制也有可能會視情況免除。

約克維奇擁有創紀錄的九度澳網冠軍，總計獲得20個大滿貫總冠軍；與納達爾(Rafael Nadal)和費德勒(Roger Federer)並列史上獲得最多大滿貫的網壇三巨頭。

約克維奇 澳洲網球公開賽 簽證

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