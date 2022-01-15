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男換豬心倖存 卻爆曾刺人7刀 醫師：治療不分好人惡人

編譯郭宣含／綜合14日電 
馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)
馬里蘭大學醫學中心57歲男性心臟病患者貝內特(右)，7日成功移植首次來自基因轉化豬的心臟。左為該醫院心臟移植科主任格里菲斯。(美聯社)

57歲男子班奈特(David Bennett Sr.)病入膏肓，7日在馬里蘭大學醫學中心成功移植一個基因改造的豬心，成為全球成功移植基改豬心的首例；不過這樁醫學奇蹟背後卻牽扯到另一個家庭30多年前的悲劇，班奈特年輕時持刀狂刺一名男子七刀，受害者姊姊萊斯利•舒馬克•唐尼(Leslie Shumaker Downey)希望受贈者是其他更值得的人。

不過多數醫生有不同看法，目前並無法律或規定禁止有刑事紀錄者接受移植或實驗性手術。紐約大學醫學倫理學主任卡普蘭(Arthur Caplan)表示，醫界首要原則就是無論病患身分都要為其治療，醫生不是區分罪人和聖人的工作，犯罪是法律的事情。

班奈特1988年遭控罪，他持刀狂刺唐尼的弟弟艾德華•舒馬克(Edward Shumaker)七刀，害舒馬克癱瘓；舒馬克飽受葡萄球菌感染、敗血症、背部大片褥瘡，往後19年都坐在輪椅上，並往返於多家療養院，他在2005年中風，最後在他41歲生日前兩周過世。

唐尼表示：「艾德華受盡折磨，我的家人年復一年承受著破壞與創傷。」她說，班奈特出獄後繼續過著快活人生，「他得到新心臟獲得二次重生，但我私心希望，那個心臟移植到一個值得的受贈者身上。」

當年舒馬克在酒吧遭刺後，唐尼最小的弟弟時任緊急救護員(EMT)趕在第一時間到場，事後他很自責當晚上班時，順道載哥哥去酒吧才會釀事；最後舒馬克小弟沉迷於鴉片，1999年吸毒過量逝世時才28歲。

雖然聯邦官員和道德委員會負責移植規定，但醫院等地方握有裁量權，可以決定個人是否符合加入全國移植等待名單的資格。醫院也經常會考慮到用藥紀錄、犯人監禁時的感染風險和後續照顧等。

醫學倫理學人士主張，刑事司法體制早已要求犯人服刑、提供財務賠償或其他處罰，因此不會把扣留醫療服務當作懲罰。

班奈特被譽為是醫界先驅者，學界樂觀認為，未來數千名等待捐贈器官的美國人也許能藉此續命。唐尼不否定這場移植手術的重要性，但看到大家稱呼班奈特為「英雄」，她的家庭卻無法認同。

馬里蘭大學醫學中心把來自基因轉化豬的心臟成功移植到病人體內，開創醫學先河。(Ge...
馬里蘭大學醫學中心把來自基因轉化豬的心臟成功移植到病人體內，開創醫學先河。(Getty Images)

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