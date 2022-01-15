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美國鬧血荒 紅十字會：捐血抽超級盃門票

編譯陳韻涵／綜合14日電
美國紅十字會為鼓勵捐血，以超級盃球票作為獎品，供捐血者抽獎。(美聯社)
美國紅十字會為鼓勵捐血，以超級盃球票作為獎品，供捐血者抽獎。(美聯社)

美國紅十字會(American Red Cross)表示，美國本土面臨十多年來最嚴重的血荒；該會呼籲人們挽袖捐血之際，也祭出「利誘」措施，只要捐血就可以抽美足聯盟(NFL)超級盃(Super Bowl)套票等，希望提高民眾捐血的意願。

紅十字會負責全美醫療機構約40%的血液供給，但近期血庫存量創下歷史新低，所有血型皆缺，尤其是O型血。

非營利的紅十字會與NFL合作，元旦起至1月31日止，凡捐血者都會自動登錄抽2月在洛杉磯登場的超級盃賽事套票的資格，這一位幸運得獎者將會獲得兩張超級盃門票、停車場派對入場資格、超級盃體驗券、來回機票、下榻酒店三晚的房費，以及500元禮物卡；第二波活動則會抽家庭劇院套組。

紅十字會密蘇里州與阿肯色州地區主任艾蜜莉•柯柏立(Emily Coberly)說：「這場危機太嚴重，能送往醫院的血液庫存量有限。」

紅十字會的電郵內容寫道血荒告急，許多醫師被迫作出「艱難決定」，判斷該把僅有的血液輸給哪位病患。

紅十字會表示，「關鍵血型的庫存不到一天，全美約25%醫院的血液庫存不足」，疫情讓大學及學校的捐血人數減少約62%。

「冬季來臨讓全國近期新冠肺炎病例激增，加劇原本就緊張的血液供應」，紅十字會醫療主任拜亞•拉斯基(Baia Lasky)說：「若捐血者符合捐贈條件，請提前數天或數周預約捐贈血液或血小板，以免延誤重症病患的病情。」

紐約時報(NYT)上月曾報導，全美血液供應在2020年3月第一波新冠肺炎疫情後，面臨供應吃緊的狀況，當時許多輸血站關閉；紐時發現，全美最常捐血的是高齡群體，但長者對於冒著染疫風險前往捐血站感到恐懼。

美國醫院學會(American Hospital Association)政策主任德梅欣(Akin Demehin)表示，血液庫存是院方決定是否延後手術的一大要素。

美國紅十字會為鼓勵捐血，以超級盃球票作為獎品，供捐血者抽獎。圖為捐血者在賓州紅十...
美國紅十字會為鼓勵捐血，以超級盃球票作為獎品，供捐血者抽獎。圖為捐血者在賓州紅十字會捐血。(美聯社)

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