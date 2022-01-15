拒絕接種 約克維奇成疫情道德劇下的罪人

球王約克維奇不願接種新冠疫苗，且高調出現在各種公共場合，引起澳洲政府不滿，要將他驅逐出境。(美聯社)

世界男網球王約克維奇 (Novak Djokovic)入境澳洲 引發的爭議，是一場「疫情 道德劇」；紐約時報分析指出，澳洲移民部長以公共衛生風險為由，判定約克維奇必須離境，不僅是在行使澳洲律法，更讓人看到澳洲全民集體價值觀，強制施加在只想照自己規則行動的運動員身上：約克維奇現在無疑是個「罪人」。

這場全球矚目戲碼，剛揭幕時，更像是未接種疫苗的網球明星約克維奇，與想在選舉前爭取選票的澳洲總理莫里森(Scott Morrison)，在進行角力，但現在已演變成更重要的事：社會大眾支持疫情規範和集體利益。

澳洲一向以「體育國家」自豪，今年第一個網球大滿貫賽事將於17日開始，澳洲人本來不喜歡自家政府在機場立即取消全球排名第一男網好手約克維奇的簽證；但這一個多星期以來，種種資訊愈來愈多，就連約克維奇也坦承自己做了一些「錯事」，像是入境表格沒有正確勾選、新冠檢測呈陽性反應但沒有隔離還去打球和接受採訪，人民愈來愈不滿這位明星運動員在避免接種疫苗之際「溜進」澳洲的種種作為。

反疫苗的約克維奇，只想照自己規則來打球。但許多澳洲人從約克維奇的行為，看到了不誠實和對他人的漠視，他們聞出了他行為夾帶的傲慢，認為在疫情期間，必須予以重視。

紐約時報形容，到最後，澳洲這個盡全力與COVID苦難保持距離的體育國家，讓體育成為判別是非對錯的道德論壇，成為疫情期間全球持續努力維持集體主義價值觀的執法者。

在澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)宣布依法動用個人權限，二度撤銷約克維奇簽證後，約克維奇已立即提出上訴 ，如果他未能在法庭上對此判決挑戰成功，將在澳網公開賽開賽前，遭驅逐出境；還可能被禁止入境澳洲3年，等於3年不能打澳網。

目前還不清楚接下來會如何，但不論能否打澳網，如果約克維奇繼續試圖在未接種疫苗情況下遊走全世界，未來還可能面臨其他對峙與逆襲。

「約克維奇事件」，也許從來就不只與科學有關。

澳洲國立大學微生物學教授科里尼安(Peter Collignon)表示，移民部長以安全衛生風險為由，再次撤銷約克維奇簽證，但從醫學角度來看，一個運動員其實並不構成太大健康威脅。事實是，疫情來到第三年，已演變成道德判斷議題；「我們什麼時候才停止懲罰做出錯誤決定的人？」科里尼安問，在澳洲，答案顯然是：「目前還不是時候。」