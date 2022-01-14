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猶他州性侵犯詐死躲英國 逃14年…新冠住院身分曝光

編譯洪毅／綜合13日電
羅西隱姓埋名逃往英國蘇格蘭，直到他染上新冠肺炎就醫後，詐死的行為才東窗事發。示意圖非當事人。（路透）
羅西隱姓埋名逃往英國蘇格蘭，直到他染上新冠肺炎就醫後，詐死的行為才東窗事發。示意圖非當事人。（路透）

來自羅德島州的男子羅西(Nicholas Rossi)遭控性侵，2008年被通緝後，原先以為他已在2020年去世；但是實際情況是，羅西隱姓埋名逃往英國蘇格蘭，直到他染上新冠肺炎就醫後，詐死的行為才東窗事發。

國家廣播公司(NBC)報導，猶他州檢察官利維特(David Leavitt)表示，羅西在美國曾用過阿拉維迪安(Nicholas Alahverdian)等假名，因被控在2008年於猶他州奧勒姆(Orem)性侵、以及2018年在俄亥俄州攻擊他人等罪名而被通緝。

用假名就醫被識破

2020年2月29日，訃告網站EverLoved刊登羅西的死訊，稱他死於淋巴癌，多家媒體也援引此消息指通緝犯羅西已經去世；然而，蘇格蘭格拉斯哥一間醫院近日收治一名為奈特(Arthur Knight)的新冠病患，結果被識破，原來就是已被通緝14年的羅西。

聯邦將請求英引渡

利維特表示，羅西已被當地警方逮捕，目前猶他州檢方正與聯邦單位合作，接洽英國當局，試圖將羅西引渡回國受審；猶他州檢方稱，他們已有足夠的指紋及DNA證據向英國請求引渡。

利維特表示，羅西為避免遭到檢方起訴而流亡國外，還試圖讓全國檢調人員相信他已死亡；利維特也承認，如果羅西沒有染疫而需要醫療照護，他可能現在仍在逍遙法外，因為逃亡後要抓到人「比外界想像中的還困難得多」。

不過利維特也說：「也許沒有人知道你在哪裡，但是現在的社群網站讓世界變得愈來愈小，愈來愈容易讓你上鏡頭」，因此「若你想永遠逍遙法外，不想讓任何人看到，那你最好待在房子裡，足不出戶。」

過去曾任羅德島州檢察長及羅西辯護律師的派恩(Jeffrey Pine)表示，檢察官的經驗讓他聽聞羅西死訊時就覺得「有可疑」，但出於尊重他還是選擇先相信再說。

猶他州 通緝 英國

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