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涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

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英安德魯王子涉性侵 女王拔「尊銜」 以平民身分受審

編譯盧炯燊／綜合13日電
安德魯王子遭美國女子吉佛瑞(右)控告，稱遭淫魔安排，與安德魯王子發生性關係，指控對方性侵及襲擊。(Getty Images)
安德魯王子遭美國女子吉佛瑞(右)控告，稱遭淫魔安排，與安德魯王子發生性關係，指控對方性侵及襲擊。(Getty Images)

英國白金漢宮13日宣布，捲入性侵官司的安德魯王子(Prince Andrew)已經放棄榮譽軍事頭銜及王室資助，不會參與任何官方活動，不會在官方身分中使用「殿下」(His Royal Highness)稱謂。

白金漢宮的聲明表示：「經女王批准及同意，約克公爵(安德魯王子的爵位)的軍事從屬關係及室資助權已歸還給女王。約克公爵將繼續不承擔任何公共職責，並以普通公民的身分為本案辯護。」

英國安德魯王子因性侵官司，已放棄榮譽軍事銜頭及王室資助。(路透)
英國安德魯王子因性侵官司，已放棄榮譽軍事銜頭及王室資助。(路透)

不再稱殿下、王室不資助

王室人士指出，安德魯王子的公務會由其他王室成員代替，不再使用「殿下」的稱呼。

安德魯王子遭美國女子維吉妮亞‧吉佛瑞(Virginia Giuffre)控告，稱17歲時遭淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)安排，與安德魯王子發生性關係，指控對方性侵及襲擊。

安德魯王子一直否認指控，但紐約聯邦地區法院12日駁回他要求撤銷官司的要求，意味他需要面對這宗民事訴訟，在法院作出裁決後，白金漢宮即發出上述聲明。

消息人士指出，儘管聲明指安德魯王子放棄榮譽軍事榮銜及王室資助，事實是由女王褫奪他的身分，讓他以平民身分面對官司，免令王室尷尬；當安德魯王子必須接受審判時，王室內即展開廣泛的討論。

英國安德魯王子因性侵官司，已放棄榮譽軍事銜頭及王室資助。圖為安德魯王子2019年...
英國安德魯王子因性侵官司，已放棄榮譽軍事銜頭及王室資助。圖為安德魯王子2019年檔案照。(路透)

此外，150多名退伍及現役軍人聯名致函要求女王褫奪安德魯王子軍事銜頭，在外界要求取消君主制呼聲愈來愈大之下，也讓王室面對的沉重壓力；他們在信中指出，「我們對安德魯王子仍是英國軍隊一員感到特別不安和憤怒。」

安德魯王子在皇家海軍服役20年，包括在1982年英阿福克蘭群島戰爭(Falklands War)期間擔任直升機飛行員，是30多年來第一個親赴戰場的王室成員，在2015年晉升為榮譽皇家海軍中將；現在他不但被褫奪英國的榮譽軍事角色，也喪失海外英聯邦國家如加拿大及紐西蘭的榮譽軍事頭銜。

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